Estado de los ESTADOS

“La pobreza tiene este defecto: incita al hombre a cometer malas acciones”: Eurípides

Ciudad de México, 16 de febrero de 2018.- Lo que acontece en nuestro país es en gran parte consecuencia de haber tenido los oídos cerrados para no escuchar advertencias tan claras como las lanzadas por la escritora estadounidense nacida en Rusia, Alissa Zinóvievna. “Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto sacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”.

Siguiendo estos renglones nos encontramos cada día, conforme se acerca el final del actual sexenio, se revela la ofensiva actividad de la cleptocracia encaramada en Los Pinos, la cual ha desviado miles de millones de dólares a sus bolsillos, y se exhibe la impunidad que los abriga hasta la fecha. Al mismo tiempo, se confirma como en esta gestión del presidente Enrique Peña Nieto hay un constante deterioro del nivel de bienestar de los mexicanos y se producen cada año un millón de pobres más. De acuerdo a los propios datos oficiales, al último trimestre de 2017, alrededor de 50 millones de personas no pudo adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, 1.2 millones más que en 2016, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Por eso no extraña que a seis semanas de iniciar las campañas presidenciales, se perfile un voto de castigo al gobierno de Enrique Peña Nieto y al PRI y su candidato a la Primera Magistratura de la Nación. Andrés Manuel López Obrador registra una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre Ricardo Anaya en preferencias efectivas, de acuerdo a la última encuesta del periódico capitalino “Reforma”, en la cual se aprecia el abanderado del PRI, José Antonio Meade, cae a un lejano tercer lugar con una intención de voto de sólo 14 por ciento. Las aspiraciones del ex secretario de Hacienda son afectadas por la mala evaluación del trabajo del Presidente. El 79 por ciento de la población reprueba el trabajo de Peña Nieto y considera el país va por mal camino, mientras el 47 por ciento señala al PRI como el partido por el que nunca votaría.

Diversas investigaciones relevan el modus operandi de funcionarios de primer nivel protegidos por Peña Nieto, como integrantes de los círculos en torno a Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). La Secretaría de la Función Pública reveló indaga a ocho funcionarios de la SCT por presunto enriquecimiento ilícito. Aunque los nombres de los funcionarios investigados fueron reservados por la SFP, se informó entre ellos se encuentra un integrante de la Dirección General de Carreteras y uno del Centro de la SCT en Morelos, áreas involucradas en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, donde el 12 de julio pasado se abrió un socavón el cual dejó como saldo dos personas muertas, un padre y su hijo cuyo auto quedó sepultado en el fondo.

Por otro lado, se reveló, por una investigación periodística en el extranjero del diario en línea estadounidense HuffPost, durante la gestión de Emilio Lozoya como director de Pemex, esta empresa ocultó ganancias por 3 mil 984 millones de dólares en tres de sus filiales privadas, de 2013 a 2016. Pemex declaró inexistentes los estados financieros y las ganancias de las empresas privadas que conforman Grupo PMI (PMI Holding BV y PMI Trading Ltd), encargadas de toda la comercialización de petróleo y sus derivados en el mundo, pero dichos registros se encuentran disponibles para el público en Países Bajos e Irlanda, considerados “paraísos fiscales”.

PMI Holdings BV funciona como tesorería paralela de las empresas privadas de Pemex. PMI Trading Ltd fue una de las principales compañías utilizadas para realizar operaciones de compra-venta de hidrocarburos de México desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Dichas empresas fueron utilizadas en la administración de Peña Nieto para ocultar el contrato más grande con Odebrecht. También han sido usadas para comprar empresas chatarra de fertilizantes. La Auditoría Superior de la Federación reporta múltiples irregularidades de dichas filiales privadas.

LACERANTE POBREZA

Al cierre del año pasado, en 20 de las 32 entidades del país aumentó el porcentaje de población que no pudo adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral. En Chiapas, sólo 3 de cada 10 personas pudieron comprar los alimentos básicos cotidianos; y en Guerrero, sólo seis lograron hacer lo propio con su salario. Durante la presentación del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2017, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria creció un punto, al pasar de 40 a 41 por ciento entre diciembre de 2016 y el mismo mes de 2017.

El aumento de esta población con un ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo se debe al incremento del valor de la canasta alimentaria de 9 por ciento en zonas urbanas y 8.7 por ciento en zonas rurales en este periodo. Al mismo tiempo, el ingreso laboral per cápita real mostró una disminución anual de 2.5 por ciento entre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2017, al pasar de mil 711 pesos a mil 669 . El ingreso laboral real en el cuarto trimestre del año pasado es menor que en el mismo periodo de 2007, cuando fue de casi mil 950 pesos per cápita. Las entidades donde el último trimestre del año pasado hubo mayor aumento de la población cuyo ingreso laboral le impidió adquirir la canasta alimentaria, fueron Hidalgo, con 8.6 puntos para llegar a 50.1 por ciento, y Ciudad de México, con 6.8 puntos para llegar a 37.9 por ciento de su población.

Los resultados presentados por el Coneval son de una gravedad extrema y exhiben el fracaso de la política social aplicada a lo largo de este sexenio: la media nacional indica que 41 de cada 100 mexicanos obtienen ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria, es decir, no les alcanza para comer. En Chiapas, la proporción es 71 de cada cien; en Guerrero, 66 de cada cien; en Oaxaca, 65 de cada cien; en Veracruz, 55 de cada cien; en Morelos, 52 de cada cien; en Hidalgo, 50 de cada cien; y en Zacatecas y Tabasco, 49 de cada 100. Para la capital de la República, la proporción es 38 de cada 100. De acuerdo con el reporte del Coneval, en el año pasado dicho indicador se incrementó casi 22 por ciento, es decir, en tan sólo un año, el número de capitalinos a quienes no les alcanzó para comer aumentó de 31 a 38 de cada cien.

Estados con cifras menos alarmantes son Baja California Sur, donde 18 de cada 100 habitantes carecen de ingresos suficientes para comer. En Nuevo León, la relación es 24 por cada 100; y en Baja California, 25 de cada cien.