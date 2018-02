Visita Trump a sobrevivientes de masacre en escuela de Florida

Miami, EU., Febrero 17.-

El presidente Donald Trump viajó junto a la primera dama, Melania Trump, llegaron este viernes a Florida para dar sus condolencias y acompañar a los sobrevivientes del tiroteo masivo en una escuela en el que el pasado miércoles murieron 17 personas.



La pareja viajó desde Washington DC en el Air Force One e hizo una visita al Hospital Broward Health North, que no había sido previamente anunciada. Allí no dieron declaraciones a medios.



Funcionarios de la Casa Blanca indicaron a medios que el presidente fue al centro médico para agradecer al personal médico “por su ayuda para salvar vidas”, tras la masacre que llevó a cabo el 14 de febrero en una escuela secundaria de Parkland, Nikolas Cruz, un adolescente de 19 años. El atacante es un exalumno de lasecundaria Marjory Stoneman Douglas y ahora enfrenta 17 cargos por asesinato premeditado.



La agencia AFP informó que Trump se reunió con sobrevivientes del tiroteo en el centro médico, además de agradecerle al personal que brindó los primeros auxilios por su “increíble” labor.



Los Trump luego asistieron a la oficina del alguacil del condado de Broward, al que pertenece la comunidad de Parkland, para saludar a las autoridades policiales por su “valentía” para enfrentar la tragedia.



Allí estuvieron con el senador por Florida, Marco Rubio, el gobernador del estado, Rick Scott, la fiscal general del estado, Pam Bondi. Con Trump, llegó el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly.



Trump estrechó la mano de los oficiales y del alguacil de Broward, Scott Israel. Trump se refirió a una víctima que conoció en el hospital que dijo que recibió cuatro disparos, y destacó que los oficiales le salvaron la vida con la rápida asistencia.



“Muchas gracias a todos. Trabajo fantástico. Gracias. Hicieron un trabajo increíble y todo el mundo está hablando de eso”, dijo el presidente a los oficiales. “Denles un aumento de salario”, bromeó el presidente.



Hay quienes señalan que la visita de Trump no fue anunciada con antelación para evitar posibles protestas que le demandaran acción sobre las permisivas leyes sobre armas que permitieron que el adolescente comprara varias armas, incluido el rifle semiautomático AR-15 con el que llevó a cabo la masacre.