¡Que conste... son reflexiones!

Los políticos, normalmente, recurren a los escándalos para obtener los reflectores y victimizarse o para distraer la atención cuando las cosas se complican. Así vimos la Chuky, Anaya, salir valientemente de su camioneta para enfrentar a un atento y pobre burócrata del CISEN que se identificaba y daba las explicaciones de su vigilancia, en la que si creemos no solo tiene esa fachada, sino la del espionaje, y se cuelga del tema para decir que lo espían y lo siguen y lo hostigan, como si fuera un guerrillero que pusiere en juego la estabilidad del sistema, y se olvida que solamente ha sido un palero del sistema que ahora juega a ser candidato a la presidencia y se la cree. Lo mismo sucede cuando las cosas se le complican a los dirigentes magisteriales y culpan de todos sus males a la viejita Elba Esther Gordillo, que más que ser una dirigente que mueva masas es una vieja política en desgracia que espera la muerte dentro de su departamento con las nostalgias que le debe el tiempo, y sin duda, con los recuerdos de sus muchas operaciones que realizara en favor del presidente en turno y del sistema, hasta que perdiendo el piso, creyó que podía enfrentar al Tlatoani e imponer sus condiciones, porque en un momento dado, ella, fue la operadora para que llegar al poder Felipe Calderón con la operación con varios gobernadores del PRI que veían perdida o conocían ya que no tenía posibilidades el candidato a presidente, y operaron los votos “verdes” en esas regiones apartadas, para imponerlos a los pocos que le faltaban a Calderón, para “derrotar” al Pejelagarto, y esto le brindó un enorme poder de tal suerte que impuso a directores en el ISSSTE y en la Lotería Nacional, y operaba con todo el sistema integrado del magisterio, incluyendo al magisterio opositor como era la sección 22 que siempre se mostró disciplina a sus mandatos, y no se podrá negar que el inmenso poder de movilización de los maestros y sus enormes recursos, le dieron una fuerza que pensó podía enfrentar al sistema cuando llega Peña Nieto y trata de imponerle condiciones, y su oposición a la famosa “deforma” educativa que solo ha generado problemas y divisiones en el país, pero que no brinda resultados… y así, la hacen perra del mal, y la declaran como un riesgo para la paz y la seguridad del estado, y pensamos, si ella es este riesgo de paz y seguridad, pues que mal anda el estado y que debilucho, a lo mejor necesita tomar tónico Quinalaroche… porque está muy enclenque y por ello su propio candidato del PRI, se muestra débil y se les olvida, a muchos, que el poder del poder es enorme y que el presidente es presidente hasta el último minuto de su mandato y que puede jugar cartas que muchos desconocen, y es así que el encuentro pactado con Donald Trump, marcará el destino de los candidatos a la presidencia, y si allá quieren que sea el peje pues será o si quieren que sea Mid pues así se logrará…. los mexicanos votamos, pero ya no mandamos… que no se nos olvide.



La postura intolerante y poco visionaria que tiene mucho de emocional, adoptada en contra de la maestra, Elba Esther Gordillo, me recuerda a la visceralidad que puso Fox, cuando quería a toda costa eliminar al Peje, y solo lo hizo crecer, de ser un hombre político normal lo hizo grande, porque ya la gente no le creía y estaba encabronada con el poder y con el presidente y la señora Marta, hoy, a una viejita enferma y derrotada por el tiempo y la vida le hacen manita de puerco y dicen, los “agentes y brillantes políticos del sistema que puede escapar porque por su departamento puede saltar a otro edificio, y que sigue realizando encuentros y reuniones con los alborotadores del sistema y ponen en riesgo la paz y la seguridad del estado… y repetimos, pues si esa viejita pone en peligro la paz y la seguridad, se deben ir preocupando porque hay millones de jóvenes y de mexicanos que estamos materialmente hasta la madre de lo que vivimos y de lo que sucede, por ejemplo, ahora, en Oaxaca, todos están molestos porque seguimos observando el enorme poder manipulador y de violencia que tienen los hampones de Gabino Cué, de tal suerte que hacen movilizaciones con sus grupos políticos, se desata la violencia y se busca hacernos creer que el gobernador Alejandro Murat, no tiene control de la entidad y está desorientado, y es así que todos nos preguntamos ¿hasta cuando se logrará la detención de los muchos funcionarios del sexenio anterior que fueron parte del saqueo y del robo de los recursos públicos de los oaxaqueños? Por si no lo saben las autoridades, y no creemos que los del CISEN lo sepan, porque andan muy apendejados espiando a los periodistas o a los candidatos, y no saben ni en dónde están parados, pues les podemos decir que Gabino Cué, ahora tiene su residencia y grande en Monterrey, en la zona de San Pedro Garza García, Nuevo León, y que su socio, Jorge, el coco, Castillo, sigue operando muchos de los conflictos que de pronto estallan en la entidad y es que con dinero, pues baila el perro, y se pueden hacer hasta “roboluciones”, porque sin dinero no se compran ni resorteras ni se mueven “simpatizantes”, y es lo mismo que le sucede al presidente a nivel nacional, sus propios errores le fomentan la confrontación popular, y no puede negar que existe poca confianza y credibilidad en su mandato y poder, y que esto influye en todo el sistema y dará el camino a los resultados electorales que, sin duda, no le favorecen…. a menos que ya hayan operado las condiciones con Trump, y logren aplacar a los demás candidatos, y a lo mejor lo logran, pero no creo que convenzan a los millones de mexicanos que estamos indignados y profundamente encabronados y queremos que los gobernadores que se robaron nuestro dinero no solamente estén en la cárcel, sino que lo devuelvan, porque además, ya conocemos la historia, se la pasan un tiempo en la cárcel y después pues a gozar de los millones de los mexicanos, y ellos ,en jauja, y los miembros del infeliciaje en la angustia y la miseria… así que se debe cambiar…o los problemas le estallarán en las manos…