Ixtapa-Zihuatanejo, un territorio atractivo para la inversión: HAF

Zihuatanejo, Gro., Febrero 17.- El gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió con representantes del sector turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, en donde el mandatario manifestó su compromiso de seguir trabajando en esta estrategia para apoyar cada vez más a este sector.

En su encuentro, se refirió a la reunión que sostuvo con el gobernador de Michoacán y sobre el impulso a la Zona Económica Especial de Puerto La Unión.

Por ellos, el mandatario estatal expresó que “es un territorio atractivo para la inversión, con muchas facilidades fiscales, federales, estatales y municipales, la Zona Económica Especial ha ido avanzando. Tiene una característica para con Zihuatanejo, primero estamos a casi una hora de Lázaro Cárdenas, está ciudad se ha convertido en el lugar más cercano a Asia y eso es algo muy significativo, ahí llegan una gran cantidad de artículos de China, de Hong Kong, de Singapur, de Corea, de una serie de países asiáticos que producen mucha tecnología como celulares, televisiones, una gran cantidad de artículos relacionados con la tecnología”.

De igual manera se refirió a los avances en las diferentes obras y proyectos que le darán un mayor impulso a Zihuatanejo como destino turístico de gran nivel. En este contexto habló sobre la campaña de promoción y el apoyo para abordar temas como el impuesto al hospedaje, el impulso al turismo internacional, la atracción de más vuelos, entre otras cuestiones.

Astudillo Flores precisó: “Quiero que reciban mi compromiso, hay que cuidar mucho las playas que no se metan quienes no se tengan que meter, que si va haber masajistas hay que colocar a las masajistas en su lugar, que si va haber otro tipo de servicios hay que colocarlos en su lugar, hay que cuidar este lugar porque la verdad es un lugar extraordinario, es hermoso Ixtapa y Zihuatanejo, hay que cuidarlo mucho, no lo digo yo, lo dice todo el mundo”.

En su intervención, el secretario de Turismo en el estado, Ernesto Rodríguez Escalona se refirió a los logros que se han alcanzado durante los dos primeros años de gobierno, destacando los dos nuevos vuelos con Aeromar, en las rutas Guadalajara-Zihuatanejo y Guadalajara-Acapulco, así también se refirió al aumento significativo en el mercado de cruceros, lo que habla del gran compromiso del gobernador del estado.

En esta reunión anunció que se buscará incluir a Zihuatanejo dentro de los Pueblos Mágicos. Asimismo el mandatario recibió el respaldo de los prestadores de servicios turísticos.

Estuvieron presentes el alcalde municipal interino, Homero Rodríguez; el delegado de Fonatur, Salvador Romero; el director de COVIZ, Pedro Castelán; la presidenta de la Asociación de Hoteles de Ixtapa-Zihuatanejo, Sandra Almada, entre otros.