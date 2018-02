Black Panther, primera cinta de superhéroes afroamericanos

Ciudad de México, Febrero 17.-

Black Panther (Pantera Negra) se estrenó esta semana en las salas de cine de México y Estados Unidos y se perfila para ser la cinta más taquillera en la historia de la comunidad afroamericana.



La superproducción de Marvel, que tuvo un costo de 200 millones de dólares, cuenta con un elenco casi en su totalidad de actores afroamericanos, encabezados por Chadwick Boseman, quien interpreta a T’Challa, alias Pantera Negra.



En la historia, T’Challa regresa a la ficticia y moderna nación africana de Wakanda para tomar el reinado después que su padre fue asesinado en Capitán América: Guerra Civil.



Boseman apareció en Captain America: Civil War (2016), Message from the King (2016), Get on Up (2014) y 42 (2013) y está por estrenar Avengers: Infinity War, con el mismo perosnaje de Black Panther.



Con espectaculares efectos especiales, que incluyen persecusiones de alarido y actos acróbatas de gran manufactura, los expertos estiman que la taquilla de fin de semana podría recaudar entre 70 a 125 millones de dólares.



El temible superhéroe poco conocido fue creado por Stan Lee y su colega Jack Kirby en la década de los años 60, cuando los afroamericanos luchaban por los derechos civiles.



Basada en uno de los comics de Marvel, la cinta se suma a un alud de superproducciones sobre superhéroes y que buscan seguir atrapando a fieles seguidores de estas historias.



Black Panther es una película que explora lo que significa ser afroamericano, centrado en un superhéroe de color, con un elenco en su mayoría de color, y dirigido por un director de color está en camino de ser uno de los mayores éxitos de taquilla de Marvel.



El tema de la falta de representación de los afroamericanos siempre ha sido uno para Hollywood y Black Panther ofrece un elenco repleto de estrellas formado por actores africanos y afroamericanos.



En esta cinta actua la ganadora del Oscar la mexicana-keniana Lupita Nyong’o, que interpreta a Nakia en la historia y quien también tiene que entrarle a las acciones de batalla.



Con abrumadoras reseñas con críticas positivas, algunos críticos de Polygon e IndieWire llamaron a Black Panther la mejor película de Marvel de todos los tiempos.



También representaría una apertura sin precedentes para una película de Marvel Studios que no es una secuela o una cinta de Los Vengadores, superando fácilmente a las primeras imágenes de Iron Man, Thor, Capitán América y Guardianes de la Galaxia.



Fundamentalmente, Black Panther podría ayudar a sacudir la forma en que Hollywood hace negocios al desafiar las suposiciones sobre películas con actores y cineastas predominantemente negros.



La mayoría de las películas con elenco de color, productores y directores, incluidas las altamente rentables Girls Trip y las producciones de Tyler Perry, se realizan con bajos presupuestos y se comercializan para el público estadunidense, no para las multitudes internacionales.



Los afroamericanos son un poderoso mercado desatendido para Hollywood, que representa alrededor del 15 por ciento de los aficionados al cine frecuentes, mientras que constituyen el 12 por ciento de la población en general.



Solo seis de las 100 mejores películas lanzadas en 2017 tenían directores negros, según un estudio de la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la USC, publicado en enero pasado.



La lista de las principales aperturas de superhéroes en América del Norte está liderada por The Avengers (2012) con 207.4 millones, seguida por Avengers: Age of Ultron (2015) con 191.3 millones, Capitán América: Civil War (2016) con 179.1 millones, Iron Man 3 (2013) con 174.1 millones, todos de Marvel.



Y Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016) con 166 millones y The Dark Knight Rises (2012) con 160.9 millones, sin incluir la inflación.



Deadpool, de Ryan Reynolds, que actualmente tiene el récord de apertura superior en febrero, obtuvo 152,2 millones de dólares durante un fin de semana largo en 2016.