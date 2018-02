Epistolario

FELIPE: Al enterarse del accidente de MARICHUY en una carretera de Baja California, y que hace unas semanas en una carretera de Michoacán fue detenida por “autodefensas” que, se supone persiguen lo mismo que los zapatistas, casi en automático acudió a él la reflexión de que el EZLN no la acompaña ni la cuida, mandándola a la guerra “sin fusil” porque tampoco le hace la campaña. El otrora famoso “subcomandante Marcos”, ahora “subcomandante GALEANO”, y sus huestes la abandonaron. “Guerrilleros de papel”, pensó echando madres. Sus bases se quedaron en la nostalgia y el recuerdo y no levantan nada. Sus capuchas son de coreografía.

La pobre MARICHUY anda como ánima en pena pidiendo firmas, acompañada sólo por unos cuantos simpatizantes, sin bases del “zapatismo” en su avanzada y en su comitiva. El EZLN debiera mostrar su fuerza, al menos para protegerla.

Al ver, también, que en otras partes del mundo los tribunales están a la caza implacable de los corruptos, y en México no pasa nada, se preguntó qué falta aquí (obvia, la respuesta) para encerrar a los ladrones del erario. “¿Quién cerrará la celda?”, opinó su compañera. ¿Es que todos somos cómplices?, pensó. “Por omisión, por sumisión o por obra”, fue la respuesta.

Lo que sea, dijo, mientras en otras partes del mundo nos dan lecciones en la lucha contra la corrupción, en México seguimos en la espera de, por ejemplo, la extradición de DUARTE, que traigan a YARRINGTON, que alguien pague por los desvíos de dinero de Pemex en el caso ODEBRECHT, y se aclare lo del megafraude de contratos ilegales del Gobierno de México con universidades públicas por 430 millones de dólares, de los cuales fueron desviados 190 millones de dólares.

En Guatemala, un país pequeño caracterizado por la pobreza, decidieron ir a fondo. Metieron a la cárcel a los ex presidentes OTTO PÉREZ MOLINA y ALVARO COLOM, éste con 9 de sus 10 ex ministros, y a JUAN ALBERTO FUENTES KNIGHT, presidente de OXFAM, la compañía encargada de realizar obras del proyecto Transurbano. En Sudáfrica obligaron a renunciar a la presidencia a JACOB ZUMA, discípulo de MANDELA, por corrupto.

¿Será tan difícil sacudirnos la lacra de la corrupción?, volvió a preguntarse, al tiempo de abordar el automóvil para dirigirse a su clase en la UNAM. No es fácil, la corrupción también es falta de honestidad intelectual. Por ejemplo, el PRD que tanto se las da de izquierda, hizo candidato al gobierno de Morelos a RODRIGO GAYOSSO, hijo político del actual gobernador GRACO RAMÍREZ; en Puebla, el “Frente” (PRD-PAN-MC) postuló a MARTHA ERIKA ALONSO, esposa del ex gobernador RAFAEL MORENO VALLE, y en Veracruz al hijo del actual mandatario, MIGUEL ÁNGEL YÚNES, cuyo otro hijo es alcalde de Boca del Río. Además, el Partido de LÓPEZ OBRADOR, MORENA, va con el alcalde de Cuernavaca, CUAUHTÉMOC BLANCO, quien no tiene instrucción ni ideología, por el gobierno de Morelos. ¡Qué cosas!

Pensó en la inesperada renuncia al Senado y al PAN de ROBERTO GIL ZUART, de quien se dice se pasará a las filas de LÓPEZ OBRADOR, pero nada está confirmado hasta ahora. “Sigo creyendo que GIL ZUARTH sería un buen candidato al gobierno de Chiapas, por su preparación”, dijo, pero, por razones que no acaba de entender, GIL no quiere nada con el Estado. Hay en él un cierto rechazo hacia Chiapas y su gente. ¿Por qué? Algo le hicieron. Misterios del Tercer Milenio.

MORENA va a postular como su candidato al gobierno de Chiapas, con el beneplácito de VELASCO COELLO (agárrate, exclamó, ¿y si en esas negociaciones con AMLO, el gobernadorcillo, su abuelo o su delfín EDUARDO RAMIREZ pactan un escaño plurinominal por MORENA?), a RUTILIO ESCANDÓN, quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia y quien en un video muestra que los indígenas le causan repulsión. Una señora de huipil y huarache lo tomó del brazo y él se zafó como diciendo “quítate, me das asquito”, como expresó de los homosexuales aquel gobernador panista de Jalisco, EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ.

QUE LOS ENEMIGOS se reúnan y coman casi del mismo plato, es para Ripley. Eso ocurrió cuando en El Cardenal fueron vistos departiendo, DON BELTRONE y RICARDO MONRREAL. Después supo que el convivio fue para preparar la reunión entre DON BELTRONE y LÓPEZ OBRADOR, lo cual ocurrió más tarde por iniciativa de los diputados priístas que conforman “la Telebancada” del Ajusco. A ver, a ver, masculló entre dientes, cómo DON BELTRONE se reúne con DON PEJE, cuando hace una semana y días en Sonora prometió a MEADE y al PRI fidelidad eterna. Ahí si ya no entendió. A no ser, pensó, que ya estén pactando el “Gobierno de Coalición”.

TODO ESTO QUE está pasando le hace sospechar que, sean AMLO, ANAYA o MEADE el próximo sexenio será casi de lo mismo, que no debemos soñar en espectacularidades porque ya todo se está amarrando. Claro, unos quieren sacar a los otros y perpetuarse en el poder. Si AMLO vence, creará su mafia en el poder, lo mismo que ANAYA, y si gana MEADE la mafia continuará.

El poder pervierte al más honesto y arroja los principios al lodazal. Ahí está, por ejemplo, que entre los morenistas ya hay golpes abajo y sobre la mesa. CLAUDIA SHEINBAUM ya se cansó de sonreírle a MARTÍ BATRES, dirigente de su partido en el D.F., con el que ha tenido desencuentros por los casos de VICTOR HUGO ROMO, quien quiere ser alcalde de Miguel Hidalgo, a pesar de los actos de corrupción que le ha divulgado CIRO GÓMEZ LEYVA; de FRANCISCO CHIGUIL que va por la de Gustavo A. Madero, y de aspirantes a diputados locales y federales que MARTÍ quiere imponer, y con los cuales la SHEINBAUM no comulga ni en misa de tres obispos.

¡El poder!, volvió a pensar.

HACE VARIOS AÑOS, concretamente en los setentas, SALOMÓN FAZ, a la sazón dirigente de la ya fallecida Pequeña Propiedad, acuñó la expresión de “la bufalada” para al tumulto de adhesión a un candidato. La frase vuelve por sus fueros. Ayer hubo una nueva deserción en la bancada del PRI en San Lázaro: el diputado OTONIEL GARCÍA NAVARRRO renunció a 20 años de militancia en el partido para ir a los brazos de Morena. Causa estupor el saber que ese mismo diputado fue uno de los que votaron por el “gasolinazo”.

EN TANTO, LÓPEZ OBRADOR se mueve silenciosamente. Estuvo en Metepec, Estado de México, para reunirse muy en privado con empresarios mexiquenses a quienes les prometió reactivar el Aeropuerto de Toluca y reducir el IVA en la franja fronteriza. En la reunión asistieron al menos 140 empresarios entre los que resalta el presidente de ISA, HUGO CAMOU, y RICARDO MASSUTIER.