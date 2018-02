Volaron a la victoria

Ángeles de Teloloapan derrota 39-29 a Lakers, en el arranque del torneo Selectivo 2018 de la categoría Cadetes femenil

Iguala, Gro., Febrero 16.- La primera victoria del Torneo Selectivo 2018 llegó para el conjunto de Ángeles de Teloloapan con una demostración de buen basquetbol; en esta ocasión las “tecampaneras” enfrentaron a Lakers en el marco de la fecha 1 de la categoría Cadetes Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, en duelo donde no hubo tregua desde un principio para llegar a la victoria que finalmente se abrazó de las “angelinas” con un 39-29, con lo cual dejan en claro que están listas para lo que venga en este certamen.

Para el comienzo de esta batalla fue la escuadra de Ángeles de Teloloapan la que salió a darlo todo para llevarse una ventaja que fue letal en el encuentro, el 15-8 que impusieron las dejó más que puestas para mejorar en los siguientes capítulos donde su rival no iba a quedarse de brazos cruzados.

Para el segundo llamado a la duela Lakers como todo buen luchador salió a responder con tal de recortar distancias; una serie de penetraciones y tiros de línea fueron fundamentales para aumentar su cuota, esto parecía ir bien pero se encontraron con un rival que salió respondón y logró mantener su ventaja por 24-20 al término de dos capítulos.

Para el tercer momento del encuentro la ofenisva de Lakers bajó su nivel y esto fue bien aprovechado por las “tecampaneras” que lograron subir su cuota de puntos y cuando la escuadra de “azul y naranja” quiso reaccionar era ya demasiado tarde, ya que esto se había puesto 31-22.

Para el último cuarto de este intenso partido pese a que Lakers buscó descontar no pudo evitar la derrota, ya que Ángeles de Teloloapan mantuvo el nivel para finiquitar esta reyerta que finalmente se cerró con un 39-29, con lo cual las “tecampaneras” se estrenaron en esta nueva edición que promete emociones al por mayor.