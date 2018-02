Advierte la CETEG que responderá como se debe a amenazas del SNTE

Chilpancingo, Gro., Febrero 15.- La Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) advirtió que habrá de responder a la confrontación que presuntamente pretende generar el dirigente de la Sección 14 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Javier San Martín Jaramillo, quien se refirió al “hartazgo” del magisterio institucional, luego de los destrozos que causaran los disidentes al edificio sindical, el lunes.

El dirigente de la CETEG, Arcángel Ramírez Perulero, consideró que si el dirigente “charro” los amenaza y pretende confrontarlos responsabilizándolos de algún posible enfrentamiento, “pues le vamos a responder”.

El lunes, un grupo encabezado por la Coordinadora y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa irrumpieron y “vandalizaron” en el edificio sindical del SNTE, al sur de la ciudad, en rechazo al Congreso Nacional del sindicato que ungió como representante a Juan Díaz de la Torre.

El martes, en respuesta, Javier San Martín Jaramillo manifestó a los maestros agremiados disidentes un ¡ya basta! y los acusó de ser “promotores de la división, vandalismo, rapiña y todo acto en perjuicio de los trabajadores y su patrimonio”.

A través de un escrito, sostuvo que la mayoría del magisterio en Guerrero ha llegado al “hartazgo de acciones vandálicas por parte de la CETEG, rebasando los límites de la sana y buena convivencia tanto al interior como al exterior y exigen un: ¡Ya Basta! a estas acciones que de continuar pueden originar un enfrentamiento de serias consecuencias que pudiéramos lamentar, mismas que la Sección XIV del SNTE no promueve ni avala”.

Sobre esto, el dirigente cetegista dijo que las declaraciones son percibidas como una amenaza y que por ello “estaremos atentos para responderles como se debe, como lo sabe hacer la base trabajadora, porque ellos no tienen por qué amenazar a la base trabajadora”.

Ramírez Perulero también señaló que es un hecho “vergonzoso” el hallazgo de cientos de despensas, enseres domésticos y aparatos de línea blanca, muchos de ellos donados por trabajadores y presuntamente destinados a damnificados del huracán y los sismos del año pasado.

Consideró que la justificación de que habrían de empezar a entregar este jueves y viernes es una justificación “muy tonta” y dijo que los “charros” se vieron descubiertos.

Lamentó que mientras la gente los estaba necesitando, aquí los estaban almacenando, “seguramente con fines electorales” acusó y añadió que las bases de la CETEG no reconocerán el nombramiento a Juan Díaz de la Torre como dirigente nacional del magisterio, porque es un personaje “que no representa los intereses de los maestros”.