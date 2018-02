Gran batalla

Pandilla de Titanes hizo un trabajo efectivo y derrota 31-20 a Kings, en Pasarela Varonil

Iguala, Gro., Febrero 15.- Importante victoria fue la que tuvo el conjunto de Pandilla de Titanes en el torneo Selectivo 2018 en el marco de la Fecha 1 de la categoría Pasarela Varonil, ya que tuvo que hacer un esfuerzo doble para sacarle el triunfo a Kings con pizarra final de 31-20; en esta batalla clave fue para los “titánicos” el cierre que tuvieron en el tercero y cuarto periodo donde finiquitaron su primera victoria, la cual los deja motivados de cara a lo que sigue en esta nueva edición de la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala.

Para el comienzo de esta contienda la escuadra de Pandilla de Titanes hizo todo lo posible para ganar pero no pudo sacar mucha ventaja, ya que Kings hizo un buen trabajo para evitar una desventaja que fuera clave y en el cierre de este capítulo fue el conjunto de los “reyes” el que logró llevarse la victoria parcial con un 7-6, lo que dejó con furia a su rival que estaba obligado a darlo todo para poder revertir esta situación.

En el segundo momento pese a que Kings tuvo efectividad en los tiros de línea, no fue así en sus penetraciones, mientras que los “titánicos” se defendieron mejor y pusieron todo su empeño para darle vuelta al marcador con el 12-11 que ya deslumbraba una tarde efectiva.

Para el tercer periodo el conjunto “morado” no pudo mantener el ritmo y poco a poco se fue desmoronando hasta que finalmente cedió terreno; el mejor momento de Titanes se dio en este cuarto, su ofensiva se puso a trabajar horas extra y logró hacer mucho para aumentar su ventaja, la cual cerró al termino de 30 minutos con un 22-15.

Para el último llamado a la duela los “titánicos” mantuvieron el nivel para evitar una desagradable sorpresa, ya que con tiros de media distancia y buen trabajo defensivo les redituaron cerrar con una victoria contundente por 31-20, lo que los deja listos para lo que venga en el torneo.