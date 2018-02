Presencias y Evocaciones

En recuerdo de las poetas y amigas Griselda Álvarez y Carmen de la Fuente.

Dentro de unas horas en el Museo de la Bandera, se realizará un acontecimiento cultural de importancia singular, denominado Encuentro con la Poesía. Esta actividad cultural se inscribe dentro del Programa de Festejos correspondiente al 197 Aniversario de la confección de la Bandera Nacional. La invitación es signada por la Dirección de Cultura del H Ayuntamiento de Iguala de la Independencia 2015-2018. Fungirá como moderador el escritor, poeta y periodista Rafael Domínguez Rueda. Participarán la poeta Marlenis Ocampo Nogueda, el Dr. Salvador Román Román, quienes opinarán sobre el libro que se presentará “Manantial de Cocuyos”. Además el que esto escribe abordará el Marco de Referencia del evento. Se corrió puntual invitación a poetas, declamadores, escritores, cronistas, intelectuales y amantes de las bellas letras, quienes podrán leer o declamar algunas muestras de su creatividad poética. Al final se ofrecerá un brindis de honor. Brevemente anticipo algunos conceptos de mi intervención:

Aclaro en principio que no soy experto en nada, soy únicamente un fiel lector y amante decidido de la poesía. Aún así, correspondo la distinción de los organizadores para resumir diversos puntos de vista sobre el apasionante tema motivo del encuentro. La poeta y tallerista Ethel Krauze, ampliamente reconocida en el medio cultural latinoamericano, opina al respecto: “Para acercarse a la poesía sólo se necesitan ojos para ver, oídos para escuchar, ánimo para abrir un libro y sumergirse en el mar de sus páginas”.

Aprender a expresarse es el mayor derecho de toda persona. En la creación no hay reglas ni géneros. Lo que vale es el impulso de las palabras por salir a la luz. La gente en México generalmente no lee y eso la convierte en servidora de otras. Quien ha paladeado un poema convierte su existencia en algo más pleno, lúcido, dichoso; y es que está navegando por todos los mares, porque la poesía es un juego, pero un juego que hace temblar el corazón.

El poeta y Premio Nobel de Literatura T.S. Eliot, aseguraba que cuando un poema ha sido escrito, algo más aparece en el mundo, que antes no existía. Una verdad profunda de la literatura, es que no importa que las cosas sucedan en el mundo exterior, lo valioso es expresar lo que ocurre en el mundo interior. Para leer un poema hay que “entrar en él, tomarlo como un buen vino”. Cuando un rostro te hipnotiza, no tratas de entenderlo, te sumerges en su contemplación.

Para el poeta Homero Aridjis la poesía es el resultado de una serie de interrogantes que te planteas día con día, mes con mes, año con año. El único compromiso de la literatura está en las palabras. El arte es sólo forma. Cuando contemplamos un cuadro vemos lienzo, líneas y colores; en la música oímos sonidos y silencios; en la danza hay movimiento y en la poesía palabras. Nada más. Es la forma la que separa a la poesía del lenguaje común, es la forma lo que da hondura y vastedad a la emoción que uno quiere comunicar con las palabras. Alí Chumacero, poeta nayarita, dejó escrito que prosa y poesía son como el caminar y bailar. “El poema es fundamentalmente para recrearlo, el poeta recurre a la sensación, a la percepción y captación de las emociones traducidas en palabras”.

Lo que la poesía exige es la verdad, dijo el médico poeta Elías Nandino. En materia poética hay escuelas y estilos; necesidades emotivas y posición de cada quien ante su época. La técnica, el oficio para expresarlo debe tomarse de los poetas precedentes. Quien escriba poesía debe obrar con sinceridad. Por su parte el poeta guatemalteco Carlos Illescas afirmó que “la poesía debe ser punto de referencia”. El bolero romántico es riquísimo en posibilidades poéticas porque refleja la existencia del hombre. Con simpatía le escuche cierta vez en Colima lo siguiente: “mientras un compositor tocaba algo de su propia creación, Rossini se durmió. Sin embargo cuando termino Stevens sus ejecuciones, Rossini despertó, Stevens a cada quien le fue pidiendo su opinión; menos a Rossini porque se durmió y éste replicó ¿y desde cuándo el sueño no es una forma lícita de juzgar?”

Al respecto espero el juicio benévolo de los asistentes en ese Encuentro con la Poesía. Allá nos saludaremos.