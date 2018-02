Saldos de las precampañas

Este 11 de febrero terminaron las precampañas de los precandidatos a la Presidencia de la República, que comenzaron el pasado 14 de diciembre del 2017. Durante todo este periodo hemos podido observar como se han desenvuelto los aspirantes presidenciales, la participación del gobierno, el comportamiento de los organismos electorales, los medios, los partidos políticos, los factores de poder y la opinión pública.

1.- En cuanto al posicionamiento de los precandidatos y la intención de voto de los electores, las cifras no se modificaron, esto en razón de que todas las encuestas siguen reconociendo el primer lugar a Andrés Manuel López Obrador, el segundo lugar al precandidato del PAN-PRD-MC y el tercer lugar al precandidato del PRI. Este último, arguye que su tercer lugar se debe a que el aspirante puntero AMLO lleva doce años en campaña, sin embargo lo que no dice es que desde diciembre del 2006, fue designado por Felipe Calderón en cargos relevantes -incluidas secretarías de Estado- así como por Peña Nieto, y durante todo ese tiempo ha estado constantemente en los medios de comunicación, de tal manera que ese privilegio inequitativo de nada le ha valido para que ello se reflejara en el lugar que ocupa en las encuestas, en consecuencia las causas de su ubicación en el ultimo lugar de las preferencias electorales no se encuentran en quien ha hecho más o menos tiempo campaña, sino en otros factores.

2.- En general los analistas políticos –hasta los columnistas oficiosos del régimen- coinciden en que las principales razónes de que el precandidato del PRI se encuentre en el último lugar de intención de voto en las encuestas es precisamente que sea este partido el que lo este postulando ¿Por qué? Porque carga la loza pesada como una lápida de los ex gobernadores corruptos del PRI –unos en la cárcel como Javier Duarte de Veracruz y Roberto Borge de Quintana Roo y otros prófugos de la justicia, como Cesar Duarte de Chihuahua- otros más que han sido cómplices del crimen organizado como Tomás Yarrinton de Tamaulipas preso en Florencia Italia; esto se complementa de manera determinante en la inseguridad que se vive en el país y en el aumento a las gasolinas, el diesel, el gas, la luz, la tortilla, los servicios y todos los productos de la canasta básica que consumen todos los días las familias mexicanas.

3.- Del 11 de febrero hasta el 29 de marzo habrá un periodo de inter-campaña, lo cual implica que los precandidatos deben suspender sus actividades públicas. En este lapso, los partidos políticos o coaliciones electorales deben resolver mediante sus procesos internos la selección de sus candidatos, que es un proceso muy complejo toda vez que se ponen en juego las aspiraciones y en general las ambiciones de los líderes de grupos y corrientes por imponer a sus candidatos y ellos mismos, de lo cual resulta una lucha voraz por las candidaturas, cuyos resultados tienen efectos negativos en los partidos debido a que muchos políticos al no ser postulados emigran a otras fuerzas políticas en busca de ser incluidos en las listas de candidatos. Este fenómeno se esta presentando en el PRI, PAN y PRD, pero sobre todo en las bases de este último que tienen una identidad con AMLO.

4.- Si bien es cierto que aún no comienza la campaña presidencial, la precampaña que acaba de terminar es un indicador político-electoral muy importante de lo que puede ocurrir durante la campaña. Los analistas políticos comentan que para que el precandidato del PRI pueda acercarse al segundo lugar requiere deslindarse del gobierno de Peña Nieto y del propio PRI, lo cual difícilmente va a ocurrir y aunque lo hiciera no sería creíble. En el caso del precandidato del PAN, se observa muy viable que la esposa de Felipe Calderón obtenga su registro como candidata presidencial independiente, lo que le restaría muchos votos, más los que se desliguen del PRD en las siguientes semanas y meses. En estas condiciones, no se ven factores decisivos que modifiquen sustancialmente la decisión de la mayoría de los electores de otorgarle su confianza a AMLO, a quien este domingo 18 de febrero, la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional lo habrán de proclamar como su candidato oficial a la presidencia de México.