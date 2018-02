Revista de la semana

(Con motivo del día del amor y de la amistad, así como el de la mujer y dentro del marco de los Festejos conmemorativos de la confección de la Bandera Nacional, el Grupo PODERYO ha organizado tres magnos eventos: Jueves 15, a las 12:00 horas “Encuentro con la poesía”. Ese mismo día, pero a las 18:30 horas “Concierto de Gala” con Yovanni Catalán y Rocío Maricela Delgado; y viernes 16, a las 12:00 horas Inauguración de la Exposición de los Carteles ASÍ SOMOS…)

Para estar acorde a las fechas, hoy hablaré del amor. Empezaré por decir que me queda muy claro que el 14 de febrero es una fecha netamente comercial. Después de la cuesta de enero los comerciantes necesitaban una festividad que les permitiera ventas en el largo período que transcurre de la Navidad al día de las Madres. De ahí que hayan adoptado esta celebración artificial.

Pero, ¿a quién le importa esa causa? El 14 de febrero es una ocasión que bien vale la pena celebrar y, sobre todo, gozar. Al amor no se le debe decir nunca que no.

Inicialmente lo que se promovía en esta fecha era el amor. Pero como son pocas en realidad las personas que gozan de un amor intenso y correspondido, fue normal extender el festejo a la amistad. Aun así la fecha queda marcada, si no por un amor concreto, cuando menos por la búsqueda del amor. Muchos de quienes han hecho del 14 de febrero el día de la Amistad es porque no tienen el amor con el que sueñan.

Me dicen los que supuestamente saben de estas cosas que el amor romántico –ése al que nosotros rendimos pleitesía en obras literarias, canciones y novelas- no existe es en realidad una invención de la cultura decimonónica. Este no es el mismo amor, señalan, que se presenta en China, en Arabia o en Rusia.

Yo creo que no puede ser igual en todos los países y varía según las épocas. El primer gran poema de amor es La hechicera de Teócrito, obra redactada en el siglo III antes de Cristo. En la Grecia y en la Roma clásicas encontramos numerosos textos eróticos y apasionados. Si vemos las obras literarias chinas, árabes o japoneses, o la actual cinematografía popular que surge de ellas, encontramos que el amor es el tema más común también en esas regiones del mundo.

Quizá los conceptos del amor hayan ido cambiando con el paso del tiempo y estén definidos por la naturaleza de la sociedad en la que se encuadran.

Sea lo que sea, aceptemos que el amor es diferente en cada sociedad. Pero lo es también para cada individuo. Hay quienes, por ejemplo, profesan la fidelidad como esencia del amor. Otros se inclinan por la opción que esboza Pablo Milanés: “la prefiero compartida antes que vaciar mi vida”. Hay razas como los árabes que sólo entre ellos se pueden casar y lo mismo ocurre en algunas religiones que exigen eso. Hay quien sólo puede dar amor a una persona, mientras que hay quienes lo reparten entre dos o más.

El amor sincero es único; no exige ni pide condiciones; se entrega sin reservas.

Para algunos, sólo el vértigo del enamoramiento, como la historia de Romeo y Julieta, merece el nombre de amor. Otros sólo encuentran la satisfacción en el amor maduro que esbozó Erich Fromm en El arte de amar. El amor, para algunos exige necesariamente el erotismo; mientras que para otros, como Platón, el erotismo no sólo no es necesario sino que puede ser un obstáculo para el amor verdadero.

El amor, cada quien lo siente y lo reconoce, por muy diferente que sea al de los demás, cuando llega. Este reconocimiento no es intelectual sino emocional; no es la mente sino el corazón el que nos dice que nos hemos enamorado. Pero a veces el reconocimiento es tardío. ¡Cuántas veces sólo nos damos cuenta del amor que sentimos cuando la persona amada nos ha dejado, ya sea por abandono o por la muerte.

Yo me declaro en lo personal un firme enamorado del amor; de un amor personal, de libertad individual e indudablemente apasionado. A final de cuentas estoy convencido de que el amor es la gran fuerza que nos mueve a los seres humanos y nos permite gozar del paraíso terrenal.