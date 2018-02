Romance con el gol

Taxco Alemania explotó todo su arsenal y goleó 7-0 a León Iguala Jehsai, en Grupo B de Infantil "A"

Iguala, Gro., Febrero 14.- Gracias a la goleada de 7-0 ante León Iguala Jehsai la escuadra de Taxco Alemania está ya en el tercer lugar del Grupo B tras acumular 9 unidades, con esto la escuadra “platera” se pone cada vez más cerca de lograr su objetivo en su primera aparición dentro del Clausura 2018 de la categoría de Infantil “A”, mientras que para los “leones” esta derrota los manda hasta el octavo puesto y cada vez más de lejos de la siguiente fase.

El conjunto taxqueño logró irse al frente gracias a la anotación de Alexis Brito al minuto 10, tras este gol la cosas empeoraron para los “leones” que pese a genarar llegadas de peligro se quedaban cortos ante la defensiva rival y en la recta final del primer tiempo los “alemanes” dieron un golpe de autoridad con 2 anotaciones más, al minuto 24, Óscar Viveros y al 25, Carlos Lugo dejaron las cosas 3-0, lo que comenzaban a vislumbrar su tercera victoria del certamen.

Para el segundo tiempo León Iguala Jehsai no tuvo capacidad de reacción y Taxco terminó por liquidar la serie, al minuto 45, Uriel Hernández hizo el 4-0, posteriormente vino Salgado para marcar el 5-0 al minuto 49, el sexto fue obra de Alexis Brito quien con esto firmó su segundo de la tarde y la estocada final fue dada por Bryan Gama al 59 de tiempo corrido, tras este resultado las cosas se enderezan para los taxqueños que buscan la liguilla a toda costa.

En más resultados del Grupo B, Unión Iguala se impuso 1-0 a Dorados que con esto ya está dado de baja; la oncena de la Ruffo Figuera no se detuvo ante nada y goleó 7-0 a Lobos Iguala “A”, con esto los “rufianos” ya están en 6 puntos y con un duelo menos en busca de meterse a puestos de liguilla; Internacional no se detiene ante nada y en esta ocasión goleó 9-1 a Real Sociedad; finalmente León Iguala y Nueva Alianza dividieron unidades al empatar a un tanto.