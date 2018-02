Se incendia otra vez, el mercado de Iguala

La madrugada de este martes, se quemó nuevamente el Mercado Municipal “Adrián Castrejón”, dando como resultado 18 locales dañados; no hubo heridos ni intoxicados

Iguala, Gro., Febrero 13.- Un nuevo incendio se registró en los primeros minutos de este martes 13 de febrero en el área del Tianguis del Mercado Municipal “Adrián Castrejón” de esta ciudad de Iguala, donde resultaron afectados alrededor de 18 locales comerciales; no se reportaron personas heridas ni intoxicadas, según información preliminar.

Alrededor de las 12 de la noche, se recibió una llamda al número de emergencias 911 reportando un incendio en el mercado de Iguala, por lo que de inmediato acudió personal de Bomberros y Protección Civil, para sofocar el fuego, así como dueños de los locales, quienes sacaron lo que pudieron de sus mercancías para evitar una mayor pérdida de sus pertenencias.

El trabajo para sofocar el fuego se prolongó por más de una hora, donde resultó insuficiente la labor de los bomberos y se pudo ver a mucha gente que con cubetas ayudaron a controlar el siniestro.

Al cierre de la edición, no se sabe aún qué fue lo que provocó el incendio, sin embargo se supo que en un local estaban soldando, lo que pudo haber originado la conflagración, sin embargo las autoridades señalaron que se tendrá que hacer un peritaje para saber exactamente cuál fue la causa de este nuevo incendio.

Cabe señalar que apenas el pasado 31 de octubre se registró un incendio de mayor magnitud en esta área del Mercado Municipal “Adrián Castrejón”, resultando dañados en esa ocasión más de 90 locales, por lo que las autoridades municipales trataron de implementar medidas de seguridad para evitar un nuevo siniestro en ese lugar.

Sin embargo, el secretario de Obras del ayuntamiento, Miguel Ángel Pérez Ávila, quien arribó al lugar de los hechos, indicó que aunque aún no se sabe la causa del fuego, dijo que “los locatarios no respetan los lineamientos emitidos por las autoridades, por lo que se hace difícil evitar este tipo de sucesos”, además señaló que no se ha hecho lo correspondiente en el caso de las instalaciones eléctricas del mercado.

Indicó que en esta ocasión, gracias a laoportuna intervención de los locatarios y de las autoridades se pudo evitar un incendio de mayor magnitud, quedando afectados sólo alrededor de 15 a q8 locales comerciales.

Por su parte, el coordinador regional de Protección Civil del estado, Rafael Mendoza Valenzo, informó que la llamada se recibió a las 11:56 de la noche y que en tan sólo 4 minutos y estaban en la zona del incendio atendiendo la emergnecia y que para la 1 de la mañana el fuego ya estaba controlado, el cual afectó 18 locales.