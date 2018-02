Monitoreo Político

Estimados lectores los saludo con gran gusto esperando se encuentren bien en todos los aspectos, les comento que la presidenta del DIF Gro, Mercedes Calvo de Astudillo realizó una gira de trabajo en el municipio de Chilpancingo y en municipios de la Zona Norte, Iguala y Taxco en donde entregó 900 estufas ecológicas que beneficia a más de dos mil familias de estas localidades, además entregó cuatrocientos boletos de cinepolis en el cual adultos mayores y personas con alguna discapacidad podrán disfrutar de su programación estelar.

La señora Merce señaló que también se entregaron en la zona norte aparatos funcionales, constancias de Icategro se brindaron servicios médicos en donde estuvo presente la jurisdicción sanitaria brindando este servicio.

Mercedes Calvo dijo que el DIF Estatal y el Gobierno del estado que encabeza Hèctor Astudillo seguirán apoyando a los que menos tienen ya que es la instrucción del gobernador que estemos cerca de la gente, de igual forma comentó que estarán recorriendo los municipios de Acapulco, Chilapa para continuar entregando estos apoyos que son de gran utilidad para la sociedad..!!

Pasando a otro tema la participación de la Fuerzas Armadas en el proceso electoral serán muy importantes que bueno que en precampaña ya lo vivimos y estamos a punto de vivir de manera oficial es decir las campañas en toda su dimensión, debemos de entender cual es el papel histórico me refiero a la historia moderna del país de los últimos cincuenta años y lo que han hecho las Fuerzas Armadas en materia electoral.

Evidentemente no son soldados, pilotos ni marinos los que ponen candidatos o los que deciden quien va a ganar una elección esos somos nosotros los mexicanos los que decidimos sin embargo si son las Fuerzas Armadas estimados lectores las que nos brindaran seguridad yo creo que específicamente en la elección de 1994 aquella donde matan al candidato Luis Donaldo Colosio donde aquel que era el candidato fortalecido Diego Fernández se baja de la contienda, si juegan las Fuerzas Armadas un papel importante ¿pero en que sentido?

Generar en primer lugar las condiciones de seguridad para que este ejercicio me refiero en la elección se lleve a cabo en paz se lleve a cabo en forma, e insisto no metiéndose en el proceso no generando una intención del voto por tal o por cual candidato.

En el año dos mil donde uno de los principales temores es si ganaba equis partido contrario al que estaba en el poder y lo vimos no paso absolutamente nada las Fuerzas Armadas fueron leales lo mismo paso con cada uno de los presidentes en turno con el actual Presidente, y las Fuerzas Armadas sean mantenido institucionales tanto soldados, pilotos y marinos tienen una frase que es la lealtad con honor o la lealtad institucional es decir una lealtad con honor para el país y una lealtad a las instituciones del país por eso no importa quienes sean los candidatos y mucho menos importa quien gane ellos van a estar al servicio del país lo que nos debe de importar como ciudadanos es que las Fuerzas Armadas van a desarrollar un papel en las elecciones en primer lugar generando condiciones de seguridad para que nadie se entrometa en estas, no solamente se trata de cuidar los paquetes electorales que es lo que cuidan o también en determinado momento cuidar las casillas no, yo creo que va más allá es el generar las condiciones ya desde ahorita para que en diversos puntos difíciles del país existan esas condiciones de seguridad y yo creo que eso es lo que debemos de tomar en cuenta y también reconocerles ese papel que juegan nuestros militares para brindarnos la seguridad es decir la seguridad electoral la seguridad democrática para que todos votemos libremente y miren apreciables lectores es muy irónica lo que les acabo de comentar porque en las Fuerzas Armadas no son democráticas ahí no es la voluntad de la mayoría la que se hace sino que en las Fuerzas Armadas tiene una cadena de mando así es en todas las Fuerzas Armadas en el mundo pero que interesante que en la institución menos democrática del país es la que genera condiciones para que genere condiciones para que exista democracia en México..!!

En otro tema estimados lectores el delegado Federal de SEDATU José Manuel Armenta informó que están realizando recorridos por los municipios que resultaron afectados por el sismo del pasado septiembre del 2017 en donde pudieron supervisar y dar cuenta de los avances que se tienen en la reconstrucción de los inmuebles dañados recordó que en esta ocasión se optó por autoconstruir viviendas no contratar empresas que vinieran hacer estos trabajos, dijo que ha sido una buena decisión que se tomó porque además se generó empleo en este proceso de auto reconstrucción viviendas que fueron totalmente demolidas están siendo levantadas desde sus cimientos y vemos un proceso de reconstrucción en los diversos municipios.

Manifestó que una de sus preocupaciones era que en el precio de los materiales no haya sobresaltos porque esto pudiera encarecer el proceso además sugirieron de que la gente buscara traer mano de obra de comunidades aledañas..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ànimoooooooo..!!