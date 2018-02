Frank en su tinta

“VENGO desde abajo”, “Conozco las necesidades de la gente”, “De niño vendí chiles, bolee zapatos y comí tortillas con sal”. “Yo sí ayudaré a mis paisanos”, “Sé cómo hacerlo”, “Soy el único que conoce todo el municipio”. Vaciladas como éstas se escucharon en las precampañas electorales y seguramente se repetirán en las campañas. Y las escuchamos cada tres años y cada seis. Cuando son candidatos todos son buenos para todo, pero cuando ganan, pocos, muy pocos, son los que regresan a sus distritos, trabajan por pueblo y se mantienen a ras de piso. La gran mayoría de los políticos en este país se transforma cuando pasa de candidato a servidor público. Ya no se comen el taco con frijoles y huevo en la colonia, sino que disfrutan de bufets; ya no caminan y se ensucian los zapatos, sino que traen camionetas último modelo, con chofer y hasta asistentes que les contestan el celular; ya no saludan ni reciben a la gente, sino que se encierran en “reuniones” en oficinas con aire acondicionado y televisión con cable; ya no se toman la “caguama” con los barrio, sino que degustan de un wiski o coñac. Se cumple a la perfección el chiste del infierno…….. ATORADAS, continúan las negociaciones por las candidaturas a diputados locales y a presidentes municipales entre las 11 corrientes del PRD en Guerrero. Fieles a su costumbre, los líderes de las tribus amarillas están recurriendo a todo para obtener más candidaturas, desde denuncias de precandidatos que son “rasurados” en las encuestas, como Ilich Lozano Herrera en Acapulco, hasta la toma de las oficinas del comité estatal, como lo hicieron integrantes del Grupo Guerrero este lunes en Chilpancingo. También, amagos de que se van del PRD, “a ver si ganan sin nosotros”, como lo hicieron Sebastián de la Rosa y David Jiménez Rumbo, y hasta impugnaciones por género, como lo hizo Beatriz Mojica Morga para Iguala. Propuestas van, propuestas vienen, pero sigue el jaloneo, aunque algunas ya están amarradas. El próximo jueves se realizará el Consejo Político Estatal del PRD para definir las candidaturas que van a postular en coalición con Movimiento Ciudadano y el PAN……. EN IGUALA los perredistas enfrentan otro problema, pues por incluir a todas sus corrientes en su planilla están dejando fuera las propuestas de PAN y de Movimiento Ciudadano para integrarse con candidatos a síndicos y ambos partidos prácticamente dejarán la alianza e irán con candidato propio (o entre los dos) a la presidencia municipal. Las propuestas panistas son Martha Rojas Lagunas y Javier Brito Salgado, y los “naranjas” propusieron a Octaviano Gervacio Serrano…….. POR CIERTO, Octaviano Gervacio, en su calidad de coordinador de MC en Iguala, lamentó que “el PRD no tenga todavía la capacidad de realizar su consejo electivo”, por lo que comento que “esa indefinición, cerrazón y despotismo de algunas corrientes afectan seriamente hacia al exterior del PRD”…….. A INVITACIÓN del Partido Acción Nacional, la regidora perredista de Iguala, Patricia Rojas Giles, participa en el proceso de selección de candidata de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) a la diputación federal por el Distrito 02. También participa la panista Yesenia Galarza Castro, excelente maestra de la primaria “Andrés Figueroa” de Iguala, originaria de Tepecoacuilco y que ha tenido activa participación partidista. La candidatura para el Distrito 02 le tocó al PAN dentro de la alianza y tiene que ser mujer. En la alianza Juntos Haremos Historia ((Morena-PT-PES) también será mujer (la candidata, de Iguala). Solamente falta por definirse la candidatura de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Nueva Alianza), que podría también ser mujer (Karime Sevilla Álvarez, taxqueña de Nueva Alianza, excandidata a gobernadora)…….. SIMPLE dato: Del 19 de mayo al 27 de junio (40 días) se realizarán las campañas de los candidatos para alcaldes en Guerrero. El 2 de abril es la fecha límite para separarse del cargo……. PUNTO.