Eligen a José Luis Ávila López como candidato a la alcaldía de Huitzuco

Huitzuco, Gro., Febrero 12.- Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Procesos Internos delegados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) eligieron a José Luis Ávila López como candidato a la alcaldía de Huitzuco de los Figueroa, quien contenderá en los próximos comicios del 1 de julio.

En la convención de delegados que se desarrolló en la sede del PRI de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López dijo que él es un hombre de trabajo y compromisos, que agradece que su partido, los militantes y la ciudadanía lo estén respaldando en el nuevo proyecto político con el que habrá de seguir sirviendo a los huitzuquenses.

Aseguró que con la participación que hace, seguro está que habrá de romper esquemas y que habrá de pasar a la historia con el apoyo de los huitzuquenses como un presidente municipal reelecto consecutivamente con estos nuevos tiempos, basado en las reformas que el Congreso de la Unión hizo y ratificado por el Congreso del Estado en el mes de junio de 2014.

Es por eso -dijo José Luis Ávila-, no dudé y acepté participar en esta contienda electoral por la candidatura a presidente municipal propietario y acepté también porque considero que esta reelección, no es más que la ratificación y reconocimiento al trabajo que durante mi permanencia al frente del ayuntamiento municipal he realizado obras y acciones en las colonias de la cabecera municipal y las comunidades que se pueden constatar porque están a la vista de todos, que son obras realizadas gracias a la participación directa de las autoridades y la ciudadanía de las comunidades, colonias y organizaciones beneficiadas, como hasta hoy lo hemos hecho con su aceptación para que encabece esta candidatura.

“Buscaremos en primer lugar la unidad de los priistas en torno a este nuevo proyecto y la unidad en torno a la ciudadanía huitzuquense. Sólo así trabajando unidos, lograremos el avance en todos los aspectos de nuestro municipio. Pondremos especial interés en mantener la seguridad y la tranquilidad social, afortunadamente estamos viviendo en paz, se ha logrado la estabilidad social. No se han dado hechos de violencia. Las mujeres y hombres trabajadores tienen la oportunidad de seguir trabajando en paz para llevar el sustento de sus familias”.

Mi consideración a los jóvenes, continuaremos buscando formas a través de proyectos para seguir apoyándolos y así sigan siendo factor indispensable para el progreso de nuestro municipio. A los amigos campesinos y agricultores les decimos que daremos más impulso al campo a través de proyectos económicos que detonen en beneficio de sus familias, entre otros, haciendo eco a la palabra de nuestro amigo, el gobernador Héctor Astudillo Flores. Continuaremos proporcionando el fertilizante sin costo alguno para los productores de maíz”.

“Maestros y maestras, mi respeto para todos. Ustedes siempre han sido factor fundamental para el desarrollo social y cultural del municipio. Quiero su apoyo, quiero seguir contando con ustedes. Quiero contar con todos los sectores y organizaciones para que juntos trabajemos duro y así salir adelante en nuestro proyecto. Tengo la experiencia suficiente y la capacidad necesaria para dar continuidad al trabajo que se ha hecho. Conozco los caminos porque ya los he recorrido, para tocar puertas en las oficinas federales y estatales que me permitan bajar recursos y programas que beneficien a nuestra gente”.

Por todo lo anterior, José Luis Ávila pidió a la ciudadanía, a la militancia y a los simpatizantes del PRI a que una vez más confíen en él. “Confíen en su amigo José Luis Ávila López, bríndenme su apoyo y su confianza para lograr este nuevo proyecto. Tengan la seguridad que no les voy a fallar, juntos continuaremos llevando trabajo y progreso a nuestro municipio, siempre con cariño y respeto para todos y todas las huitzuquenses”.

Cabe señalar que a la convención de delegados acompañaron a José Luis Ávila, el candidato a diputado local por el 23 Distrito, Héctor Ocampo Arcos, los ex presidentes municipales, la clase política del estado y el municipio huitzuquense y la ciudadanía que fue testigo de la votación unánime de los delegados y delegadas que avalaron la candidatura priista de Huitzuco.