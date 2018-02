Molesto Ilich Lozano por ser excluido en encuesta del PRD

El aspirante a la candidatura del PRD a la Alcaldía de Acapulco, Ilich Augusto Lozano Herrera, reclamó que la dirigencia nacional de ese instituto político haya excluido su nombre en la encuesta que se aplica para elegir a un abanderado de unidad, y exigió una explicación al respecto.

En conferencia de prensa, acompañado de un puñado de simpatizantes, Lozano Herrera comentó que su equipo de trabajo pudo ubicar las colonias donde se realizan las encuestas para mediar las preferencias ciudadanas de quienes aspiran a la candidatura por la Alcaldía.

Ilich Lozano, ex diputado federal y actualmente síndico con licencia en el Ayuntamiento de Acapulco, también se dijo sorprendido porque su nombre no fue incluido en la encuesta de referencia.

Visiblemente molesto, dijo: “de verdad que yo no sé a qué juega la dirigencia nacional. Que nos digan de una vez si creen que el PRD ganaría sin el apoyo de Ilich Lozano o que indiquen cuál es el miedo que le tienen a su servidor, así que esperaré a que me respondan y señalen la razón de que mi nombre no estuviera en esta encuesta”.

Manifestó que el ejercicio (la encuesta) carece de toda legitimidad toda vez que además de su nombre, tampoco están los de los aspirantes Francisco Torres Miranda (ex diputado local) y Ramón Almonte Borja, ex diputado federal por el PRD y ex secretario estatal de Seguridad Pública.

Agregó que si se recompone la situación podría seguir en el proceso interno del PRD, pero que está en riesgo la unidad del partido si se deja afuera a importantes personajes del Sol Azteca en Acapulco, como él se considera.