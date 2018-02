Frank en su tinta

EL ACTOR Omar Chaparro, el futbolista Gael Sandoval y el dirigente nacional del PRI dieron el fin de semana una muestra de lo que pasa cuando quieren hacerse los graciosos y no pueden, o cuando el cerebro no está conectado con la lengua. A Chaparro le preguntaron cuál era la diferencia entre las películas “La Boda de Valentina” (mexicana, de estreno, en la cual actúa) y “El Diario de Bridget Jones” (norteamericana) y respondió: “Como 20 millones de presupuesto”, lo cual molestó a la distribuidora Videocine y lo regañaron. En tanto, el futbolista Gael, cuando llegó a Chivas procedentes de Santos declaró: “En Chivas te ven 100 mil personas, en Santos sólo mil”, lo cual enfureció a la afición de Torreón. El sábado Santos venció 2-0 a Chivas en Guadalajara y en redes sociales le preguntaron a Gael Sandoval: “¿Me podrían pasar el dato aproximado de cuanta gente vio el triunfo de Santos”. Y el colofón lo dio Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, quien desde Tabasco, en un discurso, soltó: “Hay algunos que ven huyendo a Morena, son los prietos, y a esos prietos desde aquí les decimos: les vamos a demostrar, son prietos, pero ya no aprietan”. El mote de “PRIeta” fue utilizado a media semana por el precandidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, alias el “Bronco”, para calificar a Morena por la adhesión de priistas. La desafortunada expresión de Ochoa Reza (a quien comparan con “Clavillazo”) desató una ola de críticas en su contra en las redes sociales, por lo que tuvo que ofrecer disculpas: “El día de hoy en Tabasco me referí a los PRIistas que se han pasado a Morena como PRIetos. Mi comentario jamás fue referido a las personas que tienen mi mismo color de piel, del cual me siento muy orgulloso. Ofrezco una sincera disculpa. Esta campaña será de propuestas y unidad”. Sin embargo, el mal ya estaba hecho……… AHORA resulta que hay corrientes indispensables en el PRD guerrerense. Cuando menos así lo dejaron entrever las corrientes Coduc y Grupo Guerrero, que comandan Sebastián de la Rosa y David Jiménez Rumbo, quienes coincidieron en que, si se salen del PRD, este partido perderán las elecciones del 1 de julio próximo. ¿Tanto así? La verdad es que se trata de chantajes de los dos exintegrantes de los “cuatro fantásticos” porque no les dan las candidaturas (a alcaldes y diputados locales) que exigen. Una prueba es que varios de sus compañeros (de Coduc y GG) que ya tienen candidaturas se han acercado al comité estatal para pedir su apoyo, pues no están dispuestos a seguir a sus líderes y perder las candidaturas. Es decir, no es un hecho que el PRD perderá porque se van dos importantes corrientes, pues solamente se irían sus líderes con unos cuantos. Y el líder estatal del PRD, Ricardo Barrientos Ríos, dejó en claro que no se asignarán candidaturas para cumplir caprichos de corrientes: “El partido no puede caer en la dinámica de estar asignando candidaturas en la mesa únicamente porque nos toca o porque debemos llevarlas, el partido ha decidido que en algunos lugares donde se cruzan opiniones de diferentes expresiones, se mande a medir y eso es lo que a ellos (GG) no les parece correcto”……. A LAS 12:06 horas de este domingo David Gama Pérez se convirtió en candidato del PRI a la presidencia municipal de Iguala, luego de que los 548 delegados y delegadas a la Convención Municipal aprobaron por unanimidad su designación. A las 12:09 horas recibió su constancia como candidato a alcalde. Antes, durante su mensaje, David Gama habló de su proyecto para Iguala y de llenarla de obras por su condición de Arquitecto, además de escuchar todas las voces y de guardarle siempre lealtad “al primer priista de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores”. A la Convención Municipal asistieron Esteban Albarrán Mendoza, Herón Delgado Castañeda, Eric Catalán Rendón, Celia Mireya Martínez y Juan Manuel Santamaría Ramírez, dirigentes de las principales corrientes del PRI en Iguala, además del Notario Francisco Román Jaimes y del exalcalde Julio César Catalán Flores. También estuvieron ediles y funcionarios del ayuntamiento…….. SIMPLE dato: ESTE domingo terminaron las precampañas. Andrés Manuel López Obrador cerró en Guadalajara, Ricardo Anaya Cortés en Veracruz y José Antonio Meade en Tlalnepantla, Estado de México……. PUNTO.