Curas de Gro. asesinados, no eran del crimen: CEM

Monseñor Alfonso Miranda, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, exigió investigar a fondo y no a medias, el caso de los párrocos Germaín e Iván, ejecutados por personas desconocidas en la carretera de Taxco

Ciudad de México, Febrero 11.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) luego de defender a los sacerdotes Germaín Muñiz García, de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa e Iván Añorve Jaimes, de la Arquidiócesis de Acapulco, quienes fueron asesinados en el municipio de Taxco, rechazó que estos dos curas hayan tenido algún vínculo con el crimen organizado. Y afirmó que sin hacer una mayor investigación algunos tratan de “tirar tierra” sobre los párrocos.

En entrevista, Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la CEM, señaló que la Iglesia católica debe alzar la voz para defender la buena fama de los sacerdotes y de su trabajo pastoral, al tiempo que demandó a las autoridades realizar una investigación profunda para esclarecer los hechos.

“Nosotros tenemos que alzar la voz para defender el ministerio sacerdotal, es cierto, en hechos pasados al principio luego, luego se quiere manchar, tirar tierra sobre los sacerdotes sin conocer o sin revisar una investigación profunda. La Iglesia pide una investigación profunda, un esclarecimiento exhaustivo de los hechos, jamás tenemos miedo a la verdad, pero tampoco se vale simplemente hacer la investigación insuficiente, hablar de hechos no completamente investigados, pedimos el esclarecimiento, que no quede impune el crimen”, expresó.

Miranda Guardiola aseguró que los sacerdotes asesinados la madrugada del pasado lunes cuando transitaban por la carretera Iguala-Taxco no tenían ninguna relación con el crimen organizado y que la fotografía que se ha compartido en la que Germaín Muñiz aparece con armas largas no es reciente y no indica ningún tipo de relación con un grupo criminal.

Indicó que hay una gran conmoción al interior de la Iglesia católica por el asesinato de estos sacerdotes, así como por el aumento de la violencia en el país, la cual no sólo padecen los ministros de culto, sino periodistas y la sociedad en general.

Sentimos un gran dolor como Iglesia católica, los obispos, los sacerdotes, hubo una conmoción grande por esta situación. Tuvimos que esperar para saber la verdad, no quedarnos sólo en la superficie, sino saber realmente qué había pasado. Nosotros resaltamos la figura sacerdotal del padre Iván y Germaín como hombres entregados a su trabajo pastoral en toda la comunidad parroquial que servían.

Miranda Guardiola dijo que la impunidad está en un altísimo porcentaje en el país. “No debemos cerrar los ojos a la necesaria procuración de justicia desde la autoridad competente, es un problema nacional grave, fuerte, en el que la autoridad debe trabajar más para que se eleve la aplicación de justicia y que sea menos la impunidad que existe en el país”.

Consideró que la autoridad es responsable de impartir justicia, pero también como gobierno, sociedad e Iglesia tenemos que participar para que en nuestro país se reduzca la violencia y podamos todos alcanzar condiciones de dignidad, de respeto al prójimo y de que vivamos en un ambiente de justicia y paz.

Asistimos a una violencia recurrente, a una falta de aprecio por la vida, una vulnerabilidad contra la dignidad de las personas, no podemos quedarnos callados sin hacer nada como católicos. Como cristianos tenemos que empeñarnos todavía más en la construcción de la paz.

Resaltó que le preocupa a la Iglesia el clima violento en Guerrero, donde han sido asesinados seis sacerdotes en los últimos años; sin embargo, los clérigos deben continuar con “valentía” su labor pastoral.

¿Cómo disminuir el problema de la violencia?

—Desde la Iglesia católica, por una parte, tenemos documentos como el ¡Basta Ya!, también tenemos diversos documentos de construcción de paz, talleres de escucha, de atención a víctimas, trabajos de búsqueda de desaparecidos, de acompañamiento, además de talleres de construcción de ciudadanía, múltiples trabajos que estamos aportando al país para que podamos alcanzar estos niveles de pacificación. No podemos remediarlo todo, pero tampoco podemos quedarnos con las manos cruzadas.

Cada quien debe aportar lo que pueda y un poco más. Nuestro país está en condiciones de altísima necesidad de trabajo de construcción de paz.

¿Cómo va la implementación de protocolos para proteger a los sacerdotes en la República?

—Cada obispo en su diócesis ha estado reiteradamente llamando a los sacerdotes y a los agentes de pastoral para que ejerzan su ministerio con la mayor seguridad posible, con todas las medidas de precaución necesarias para no interrumpir su trabajo pastoral.

Sabemos que a veces policías se ausentan de territorios donde hay grupos criminales, pero la Iglesia no, tiene que estar ahí, vía sus sacerdotes, obispos, religiosas, evangelizando, anunciando la palabra de Dios, haciéndolo con valentía, pero con toda la precaución posible. La Iglesia trabaja buscando estos métodos, estas formas para hacer el trabajo de una manera mas segura, pero sin dejar de trabajar pastoralmente.

¿Cuáles son algunos ejemplos de estas medidas?

—Salir acompañados, tener cámaras de seguridad, alarmas, no salir en horas inconvenientes, no salir solos, evitar calles oscuras, son algunas de las medidas, sin interrumpir el trabajo.

¿Tiene usted algún mensaje para las autoridades?

—Hay una conciencia clara de que el problema de la corrupción, de la violencia, no lo va a resolver solamente el gobierno o la Iglesia, tenemos que actuar juntos, gobiernos, ciudades, Iglesia y toda la población. Hay que hacerlo con el mejor espíritu, para construir la paz, vencer los odios, los remordimientos, dejar de actuar con base en el odio, egoísmo, ser generosos y servir a los demás.