De adicto a Adicto

Maldita enfermedad, La Saliva del Diablo

No hay cosa más triste que ver a un ser humano, hundirse en las sustancias y conductas toxicas, ver, como alguien arruina su vida y se convierte en un verdadero mediocre, bueno para nada, mediocre drogadicto que no puede o no quiere dejara de hacerse daño y de dañar a sus seres cercanos, muchos son los que están atrapados sin comprender la crueldad de la enfermedad, que no solo es alcohol y drogas, al caso es lo mismo, no hay diferencia de un borracho a un mariguano, la sustancia no cambia y en este laberinto, es muy fácil entrar, lo difícil es salir de él, muchos creen que con el simple hecho de haber tapado la botella ya cambiaron, que están del otro lado, después de un proceso de tres meses de rehabilitación y la verdad de la cosas,. Viven entre azul y buenas noches, es decir, de la patada, debido sus conductas y pensamientos tóxicos, defectos de carácter a flor de piel que no abandonan nunca y lo peor es que esta enfermedad, por genética y por ejemplo, se trasmite a los hijos y los hijos a los de ellos, por su razón es el cuento de nunca acabar. Yo no podía parar, tenía qué terminar ahogado de borracho, totalmente drogado, y no dejaba que llegaran las crudas, mis loqueras eran continuas, permanentes, tuve un mundo de buenas intenciones, juramentos, terapias, ayudas, pero me tarde muchos años en derrotarme, en rendirme ante esta maldita enfermedad perversa del alma, no quería, no podía y comencé a tocar fondos, perdí el sano juicio, me volví loco, comencé a registrar pérdidas en todos los sentidos, me quede solo, sin trabajo, sin dinero, sin amigos, ni familia, el alcohol y ls drogas, me hicieron trizas.- Solo no puedo, debo de tener la humildad de pedir ayuda, al menos que quiera morirme en la mediocridad

¿El alcoholismo es genético?

En mis recorridos por las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, dando el mensaje a los alumnos, maestros y familias, escucho esas voces inocentes de los niños que no se cansan de preguntar y de decirme sobre el alcoholismo de sus familiares cercanos y que escuchan con atención toda la información que les suministro con el fin de prevenir que caigan en las garras de esta perra brava, enfermedad, perversa maldita del alma, que es el alcohol y las drogas.- La Saliva del Diablo.- Les digo, todo lo que entra a tu cuerpo y altera tus emociones y tu Sistema Central Nervioso, se llama droga, y la cerveza es una droga.- A ver, levante la mano.- Les pido.- Levante la mano quien conozca a una persona que consuma de una a dos caguamas de cerveza al día. El levantamiento de brazos y manos, es generalizado, el consumo de cerveza, en esta parte de México, (Chihuahua) es altísimo en hombres y mujeres, por desgracia las consecuencias en el abuso de esta y otras sustancias, marcan parámetros nacionales donde estamos en los primeros lugares en suicidios, en niñas madres y en madres solteras, en divorcios, en violencia doméstica, en delincuencia juvenil y en NINIS, primeros lugares también, en muertes por sobre dosis y alto consumo en marihuana, heroína, cocaína, inhalantes y otros, también estamos arriba, en deserción escolar, y los índices de consumo de drogas en niños, mujeres y hombres en general, es extremadamente alto, muertes por accidentes de tránsito y accidentes laborales, hay un exagerado consumo de Cristal, que son anfetaminas y otras sustancias tóxicas fumadas, inhaladas o inyectadas, cuya compulsión y adicción es meramente imposible de desintoxicar y los daños físicos, mentales, emocionales y espirituales, son irreversibles y mortales.

¿El alcoholismo es hereditario?

El alcoholismo es una enfermedad adictiva, progresiva y mortal, que afecta tanto al sujeto que lo padece como a las personas que lo rodean. El alcohólico es aquella persona que ya perdió la capacidad de gobernar al alcohol, ahora es el alcohol el que lo gobierna a él. Pero, ¿Cómo saber cuándo una persona es alcohólica y qué se puede hacer para ayudarlo?, para aclararnos estas dudas, se entrevistó al Dr. José Antonio Elizondo López, Médico Psiquiatra, especialista en adicciones. ¿Cuáles son los síntomas que padece un alcohólico? Una persona que padece alcoholismo tiene obsesión por la bebida, es decir, está pensando continuamente en consumirla. Cada vez que tiene alguna tensión, depresión o para poder divertirse en una fiesta, necesita consumir alcohol para sentirse bien. En cuanto este individuo empieza a beber, desarrolla un mecanismo compulsivo que le impide parar, entonces bebe excesivamente y esto le crea problemas con: Su familia, Su trabajo, La sociedad, Su salud ¿A qué edad es más frecuente el alcoholismo? El alcoholismo es la enfermedad más democrática que existe, afecta desde los doce años, hasta los noventa años de edad. Existen problemas de alcoholismo en los adolescentes, en el adulto joven, en el adulto mayor y en las personas de la tercera edad. Esta enfermedad puede afectar a personas en edad avanzada, es decir, una persona puede pasar por toda su adolescencia sin probar alcohol o sólo consumirlo esporádicamente y llegar a la adultez o a su vejez para convertirse en un alcohólico. Esto se debe a que existen dos tipos de alcoholismo: Genético, en este tipo de alcohólico la genética es lo que más influye, son las personas que empiezan a beber desde la adolescencia y que generalmente desarrollan el alcoholismo hacia los 25 o 30 años de edad, son los individuos que los primeros treinta años de vida no sufren de alcoholismo y después por razones de trabajo, de su medio ambiente o de condiciones existenciales desarrollan esta enfermedad. Este tipo de alcoholismo tardío, es muy típico en jubilados, pensionados, viudas, etc. ¿Existen grados de alcoholismo? No, cuando una persona desarrolla la adicción al alcohol, es un fenómeno irreversible, lo que puede clasificarse en grados es el bebedor. No se debe confundir a un bebedor con un alcohólico. Un bebedor puede ser: Abstemio, es la persona que bebe muy excepcionalmente. Moderado, es el que bebe responsablemente, moderadamente prácticamente nunca se va a emborrachar por su manera de beber. Bebedor excesivo, que aunque todavía no sea adicto al alcohol si bebe excesivamente, se intoxica, presenta cuadros de borrachera con frecuencia y genera problemas en las reuniones o lugares en donde se encuentre bebiendo. El bebedor excesivo, es un pre-alcohólico, muchos bebedores excesivos, se convierten en alcohólicos.

¿En qué momento se convierte un bebedor excesivo en un alcohólico? Existen dos parámetros clínicos para diagnosticar el alcoholismo, y estos son: El fenómeno de tolerancia, cuando un bebedor excesivo, llega a tolerar tanto el alcohol, es decir, consume grandes cantidades sin aparentemente emborracharse, significa que ya desarrolló un alto grado de tolerancia hacia el alcohol, y ahí podemos decir que cruzó la frontera entre un bebedor excesivo y se convirtió en un alcohólico. El síndrome de supresión, cuando un bebedor, tiene que "curarse la cruda" al día siguiente y beber más alcohol para aliviar la"la cruda",.