Que conste,… son reflexiones

Cuando la tensión política avanza y se hace uso de la guerra sucia, ya sea con fuego amigo o enemigo, lo único que logramos es una mayor desinformación, y cuando los comunicadores demandamos respeto a la libertad de prensa y de opinión, no podemos caer en esos juegos perversos que tienen un origen y un chayote a su lado o en algún bolsillo, por ello, cuando vimos la nota de la “detención del hijo de la diputada María de las Nieves”, en realidad vimos esa mano negra y perversa que trata a toda costa de manchar el trabajo y la historia de una mujer ejemplar que ha tenido que combatir contra la marea en los tiempos en que ser mujer era un crimen y estar en la política, desplazando a los hombres, pues era una maldición, y ahí está, saliendo a flote gracias a su historia y a su desempeño, por ello, es importante que los comunicadores no nos prestemos a esos juegos, sobre todo cuando los chayotes andan circulando, porque si bien son sabrosos, espinan las manos…”

No se puede negar que hay intentos de controlar las opiniones vertidas en los medios y redes sociales para imponer control en lo que se escribe o hablan a los comunicadores por parte de algunos de los políticos, y es así que ahora vemos que es vital que todos nos unamos a defender este derecho, porque a veces, más vale el exceso de libertad que la anulación de este derecho, recordemos que los cambios y la fortaleza de un sistema se forja y se forma dentro de esa libertad de prensa y opinión, con la de la manifestación, y que solamente los gobiernos antidemocráticos y a los dictaros les sirve el silenciar a los ciudadanos, sobre todo, cuando aparentando tener una postura política se busca generar conflictos y problemas a las instituciones de comunicación, y así esos grupos que buscan los reflectores inmediatos para silenciar lo que se publica en la redes o los medios ,se dan un tiro en el pie ya que si eso lo logran, el silenciarnos, ellos mismos no podrán publicitar lo que digan sus candidatos en los actos políticos, y es un derecho ciudadano el conocer lo que dicen los políticos en campaña, a menos que no tengan ideas o que sus ideas sean perversas y busquen el silenciar las opiniones y la publicación o el manejo en los medios, sobre todo, cuando este se realiza en las cuentas que no están sancionadas por el INE, ni otras autoridades electorales, así que más vale que dejen de bramar, a menos que, como dice el dicho: becerro que no brama, no mama, porque están liquidando la posibilidad de que sus gallos o su jefes políticos puedan utilizar esos medios en sus visitas y actos políticos… hay veces que por acelerados y protagónicos nosotros mismos no tropezamos…

El criticar o comentar sobre un proyecto político, una propuesta o un acto de campaña, puede no gustar a algunos pero esto no le da derechos a los que no les gusta de evitar y pretender silenciar mi derecho a pensar y hablar, para ello, están los foros, y ahí se puede comentar abiertamente, y esto es lo que se debe buscar, que sean foros equilibrados con la asistencia de los grupos políticos o sus representantes para debatir ideas y propuestas, que esto ayuda más que a darse balazos en el pie con el fin de tener un espacio momentáneo de opinión pensando que, con ello, pueden silenciar a sus contrincantes políticos, a menos que no los vean así y no les traten como contrincantes, sino como enemigos, y entonces, no se pude hacer nada ante el dogmatismo y la intolerancia, por algo la gente señala que: NO HAY DOGMÁTICO INTELIGENTE PORQUE NO HAY INTELIGENTE QUE PUEDA SER DOGMÁTICO, a menos que tengan el mal de las mulas: necias y perversas…

Hace unos días una inteligente representante de MORENA, defendía con razón, algunas críticas en contra de actos que veíamos mal, en una entrevista de radio, y demandaba, con todo derecho, el que se le diera espacio y aclarara las cosas, porque no quería dar la idea de que ella, al no discutir, estaba de acuerdo con esas críticas en contra de sus compañeros y dirigentes, y qué bueno que lo hizo y nos hizo entender el tema: tiene todo el derecho a comentar y disentir de nuestras opiniones, y nosotros, tenemos la obligación de escucharla y respetar sus comentarios, es un diálogo, no una descalificación o una pelea entre enemigos, sino entre gente que sabe y busca lo mejor de las ideas y de los actos en una campaña política, y para que esto se pueda dar, es vital el respeto a que se pueda mostrar cualquier evento de cualquier político o candidato que esté en ese momento en sus actos, no hacerlo, es ponernos, como comunicadores, el freno y la pata en el pescuezo… Es más, los comunicadores tenemos nuestros sentimientos y formas de ver el mundo y la vida, tenemos ideas y conocimientos y tenemos el derecho a criticar, incluso a alguna propuesta para que alguna gente sea senador, presidente municipal o diputado, en los pueblos chicos existe la ventaja de que nos conocemos y sabemos de qué pie cojeamos todos, y no mostrar nuestras opiniones a los dirigentes o simpatizantes de esos partidos o gentes, tienen por qué evitar que digamos lo que pensamos y nuestro derecho a declararlo, porque si ellos nos ponen los grilletes y las cadenas, ellos mismos están propiciando, con sus actos perversos e irresponsables, dogmáticos, el que en cualquier momento triunfen los dictadorzuelos y nos calle a todos, y esto es el primer paso a las dictaduras, y cuando se dicen, ahora, demócratas, tienen esa obligación de respetar los dichos y las ideas y simpatías de los otros, así como de expresar las suyas y sus opiniones con total libertad, así, en realidad demostraremos que estamos en favor de la libertad y queremos mejorar la deteriorada democracia ahora, controlada por los grupos y mafias que controlan los partidos… esa es la verdad, por la que algunos no quieren que pensemos, ni que hablemos ni publiquemos lo que nuestra profesión nos obliga: investigar para informar a los ciudadanos, no para quedar bien con los grillos y aprendices de dictadores…