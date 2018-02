Educando con Valores

“Orientar a un joven en la elección de su carrera, más que una rutina de detección de aptitudes, es la ocasión de darle sentido a una vida, y por ello rescatarla de la mediocridad”

G. Perzga

Como cada año, la generación que está por egresar del nivel medio superior se encuentra inmersa en la búsqueda de fichas para presentar exámenes de ingreso al nivel superior… y es en este contexto donde cobra especial importancia la orientación vocacional. Como antecedente, el término que ahora nos ocupa está conformado por dos palabras que tienen su origen etimológico latín. La primera de ellas, orientación, procede del verbo oriri que puede traducirse como “nacer”. La segunda, vocacional emana de otro verbo latino: vocare, que es sinónimo de llamar. Según Quiroz, la orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la problemática vocacional; es decir, se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo es proveer los elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de elección para cada sujeto. Ahora bien, la orientación vocacional puede concretarse de forma individual o grupal, ya que supone actividades ligadas tanto a la exploración personal, como al análisis de información sobre la oferta académica y las particularidades del mercado laboral.

Existen diversos destinatarios de la orientación vocacional: adolescentes que se encuentran próximos a la finalización de sus estudios secundarios, jóvenes que culminarán sus estudios de nivel medio superior y hasta a adultos insertados laboralmente, que evalúan la realización de formación de postgrado. Lo más frecuente es que para ayudar a las y los jóvenes, sobre todo, a encontrar esa vocación y ese camino profesional, es que se utilicen, -por parte de orientadores (as) o pedagogos (as)-, una serie de herramientas tales como los conocidos test de orientación vocacional, es decir, cuestionarios que están conformados por una amplia lista de actitudes que son vitales en diversas profesiones y de los que debe elegirse mediante cuatro parámetros (nada, poco, bastante o mucho), el interés que se tiene en desarrollar cada una. Cabe destacar que la búsqueda vocacional es una tarea personal donde cada individuo debe reconocerse como protagonista, siempre contando con los recursos necesarios para favorecer y enriquecer esa búsqueda.

Es necesario aceptar que las y los jóvenes, al momento de elegir su carrera profesional, suelen caer en la indecisión acerca de cuál será la dirección apropiada. Por ello, es necesario que la Orientación Vocacional posibilite al y a la estudiante a interactuar con las características propias y las del panorama profesional, por lo que el (la) orientador (a) tiene la responsabilidad no sólo de ubicar en un área específica al (la) estudiante, sino de capacitarlo (a) para que maneje con instrumentos eficientes, un mundo interno y profesional cada día más cambiante y complejo. Se ha clarificado que la Orientación intenta descubrir el potencial de cada sujeto y ver que cada uno (a) tenga su oportunidad para desarrollar ese potencial al máximo, en lo que mejor pueda ofrecer a sí mismo (a) y al mundo. Se plantea también como un proceso o conjunto de acciones para ayudar a otros (as) en la solución de situaciones críticas y conflictivas o en la satisfacción de necesidades para el logro de un estado de bienestar. Chacón Martínez, mediante su libro “La Orientación Vocacional en Educación Media”, proyecta el análisis de las necesidades de las y los estudiantes de este nivel, referidas a toma de decisiones, elección de carrera, viabilidad de la decisión, y la transición de la vida estudiantil al mundo laboral. Por ello, la Orientación vocacional se define como un proceso de ayuda para las y los estudiantes en general, tanto para los de nuevo ingreso, como para el resto del alumnado del nivel medio superior que se encuentran próximos a su inserción laboral o a la elección de su carrera universitaria.

Rimada Peña (2003) aportó que “el estudiante necesita de otras personas que lo orienten y lo apoyen en la elaboración de su proyecto de vida, en donde el joven acumulará información tanto interna como externa. El estudiante debe aprender a reconocer sus intereses, aptitudes y áreas universitarias dominantes, de manera que cuente con elementos para una mejor elección vocacional”. Sin duda, elegir lo que se hará en el futuro es siempre un desafío inquietante, mucho más cuando se es joven y se piensa en ello por primera vez. La Orientación vocacional brinda a nuestros (as) adolescentes y jóvenes dos direcciones: por una parte, un conocimiento de sí mismo (a) y, por otro, es necesario conocer las ofertas que las instituciones educativas presentan, la realidad del mercado laboral de la región, así como las grandes líneas del desarrollo del país. Lo verdaderamente importante es que la Orientación posibilite al o a la estudiante a interactuar con las características propias y las de un horizonte profesional, a través del desarrollo de aptitudes y habilidades, por lo que el o la orientadora tiene la responsabilidad no sólo de ubicar a cada estudiante en un área ocupacional, sino de capacitarlo (a) para que maneje un mundo interno y profesional cada día más cambiante y complejo, con instrumentos más estables y eficientes.

La Orientación Vocacional nos recuerda que todo ser humano debe ser educado para el servicio de la libertad, y por ende, cualquier toma de responsabilidad exige que todas las potencialidades del ser humano se pongan en juego, pues muchas veces, los deseos familiares o las carreras que seguirán las y los amigos, limita las opciones para estudiar. A través de un orientador vocacional, es muy probable que seamos capaces de descubrir lo que realmente nos gusta y cuáles son nuestras aptitudes y habilidades para ello. Por último, considero imprescindible reflexionar sobre el miedo que ahora tienen muchos (as) jóvenes: “perder tiempo” en la Universidad; sin embargo, debemos tener en cuenta que el hecho de elegir nuestra carrera es una decisión que lleva su tiempo. Si no elegimos correctamente, siempre estamos a tiempo de cambiarlo y volver a empezar, antes de dedicarnos a una actividad que nos condene a dedicarnos a hacer lo que no nos guste, por mucho tiempo de nuestra vida.