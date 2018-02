Epistolario: Los “muertitos” y otras historias

LORENA: ¿Mejor pactar?, se preguntó al reflexionar sobre las dimensiones del problema. Pactar, pensó, de acuerdo con la Academia de la Lengua es “llegar a un acuerdo para concluir un negocio o cualquiera otra cosa”, pero también, recapacitó, es “ceder una autoridad”. Qué dilema.



De acuerdo con la encuesta “Seguridad y participación ciudadana”, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, el 49 por ciento de los mexicanos se siente inseguro en el lugar donde vive y el 55 por ciento considera que en los próximos esta situación empeorará. Otro dato, en México se comete un homicidio doloso –asesinato- cada 18 minutos y un segundo, asegura el Observatorio Nacional Ciudadano.



Si otro gobierno fuera, ya habría impuesto su ley. Pero hoy, como la violencia ha llegado más allá de lo imaginable, se habla de pactar, negociar o dialogar. Sintió un vuelco en el estómago, pensando en lo más que podría llegar este problema, en que el desencanto y la desesperación arrebatan la tranquilidad y hacen ver muy lejano el sosiego.



Al ver las cifras de la violencia recordó nostálgico y cierto humor anecdótico, cuando como reportero de nota roja tenía que escribir de muertitos y había ocasiones en que no había tales, entonces tenía que “volar” la nota e inventar un muertito o recrear historias con dramatismo al estilo Vargas Dulché. Hoy con tantos muertos en todas partes ni ganas dan de escribir sobre los hechos. El teclado de la computadora está bañado en sangre y lo único que desea es lavarse las manos para quitarse el olor y el color de la sangre.

“Estamos perdidos. No hay rumbo ni futuro cierto”, dijo en voz alta que nadie escuchó porque iba solo en el automóvil.



La violencia y la delincuencia se adueñaron del territorio nacional y están fuera de control; las fuerzas del Estado han sido rebasadas. Así dicho breve y directo. Hay que ver las gráficas y videos de los enfrentamientos en Reynosa, Tamaulipas, para saber de qué tamaño es el problema. Enfrente, las elecciones donde la sociedad dirá a quién quiere… aunque los resultados ya se anticipan.



¿Podrá ser la solución lo que recomienda Monseñor SALVADOR RANGEL MENDOZA, obispo de Chilpancingo-Chilapa, de pactar con los capos? ¿Y el gobierno? Se preguntó. Un escalofrío recorrió su cuerpo al tiempo que una señora con una camioneta lo rebasaba y le gritaba ¡pendejo! “Llegará el día en que los asuntos de gobierno y la seguridad se traten con los delincuentes. Pero, ¿la violencia no es producto de la complicidad entre crimen organizado y servidores públicos? ¿Entonces en manos de quiénes estamos?”, meditó al tiempo que frenaba bruscamente para no pasarse el alto.



El obispo dijo en muchos medios, que el gobierno debe poner fin a la inseguridad o dialogar con los narcos, así como él, admitió, que ha platicado varias veces con los capos de su jurisdicción religiosa para pedirles que cuiden a los sacerdotes, religiosas y seminaristas. Es, en otras palabras, ofreciendo a cambio indulgencias. La cosa ha llegado a extremos. Todos los ciudadanos, absolutamente todos, están expuestos a la ola criminal. Hasta los sacerdotes, dos de los que, por cierto, fueron asesinados en la carretera Taxco-Iguala, y la blogera ANN PAMEL MONTENEGRO, conocida como “La Nana Pelucas”, fue rematada en Acapulco. Bueno, ni los parientes del propio presidente de la República se salvan; verbigracia, MAXIMINO MONTIEL PEÑA, tío, a quien mataron en Atlacomulco por resistirse a un asalto. Diez personas fueron asesinadas en un palenque, en Chihuahua, y cinco más decapitados fueron arrojadas a las puertas de una funeraria en la capital de ese estado, y FRANCISCO ROJAS SANROMÁN, pre candidato del PRI a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, fue ultimado al llegar a su casa. Eso en sólo un día.



En mis tiempos de reportero policíaco, rememoró, nos reuníamos varios colegas en un café de chinos de la calle Morelos, a hacer “la cosecha” y cuando no había balaceados o apuñalados se nos ponía el ánimo contritus porque ese día no habría “nota”.



PEÑA NIETO está muy nervioso, porque ante tal desolado panorama, su candidato JOSÉ ANTONIO MEADE no tiene posibilidad de remontar el rating y, en consecuencia, ganar. “Jefe –le dijo el policía vestido de azul con chaleco blindado, por el vidrio de su ventanilla-, lo voy a multar, se pasó la raya de la cebra para peatones” Se bajó del vehículo y sí, efectivamente, se había pasado unos centímetros. “Oiga –le respondió- esto no es una infracción, si bien merezco una amonestación” “Voy a llevarlo al corralón” amenazó y en ese instante la grúa se colocó para arrastrar el coche. “Usted sabe, si pagar una multa de mil 500 pesos para sacar el vehículo, más la pérdida de tiempo, o nos arreglamos como amigos”, amenazó el agente. Una hora de discusión, pero no le dio “mordida” porque la gente empezó a arremolinarse y grúa y “azul” prefirieron retirarse.



La gente está hasta la madre de estas cosas; de que la policía no persiga a los capos y narcos ni encierre a los criminales y moleste a los ciudadanos, pensó. Por el hartazgo por la violencia, la gente no va a votar por LÓPEZ OBRADOR o ANAYA, sino en contra del PRI y el sistema. Y aquí, en el enojo y la rabia es donde el pueblo puede equivocarse. Recordó a CUAUHTÉMOC BLANCO, quien sin haber hecho un buen trabajo en Cuernavaca, donde es alcalde, lleva 3 a uno en las encuestas para gobernador. Sólo por darle en la madre a GRACO, que es del PRD, y su compadre, el PRI, pero no por sus méritos.



Por cierto, a CUAUHTÉMOC –había leído- una televisora le va a hacer su serie. Qué país.



Pues sí, ¿Cómo va a estar contenta la gente, cuando, por ejemplo, el diputado “rebelde” que quiere ser gobernador de Chiapas, ENRIQUE RAMIREZ, utiliza para sus traslados fuera del estado, un Jet Hawker 800 (matrícula N225B, con registro en Estados Unidos), cuyo alquiler cuesta más de 250 mil pesos. Es más, el líder del PVEM chiapaneco, dispone para su uso, no se sabe si rentados o de su propiedad, de una flotilla de aeronaves, entre ellas una Cessna 560 con matrícula XA-PRO, un Learjet con matrícula XB-ALT y un jet H25B con matrícula XA-FLA. ¡Y su sueldo es de 60 mil pesos mensuales!



DE ESE MISMO PARTIDO, un “joven”de nombre ANUAR SELMEN GONZÁLEZ, pre candidato del Verde a la presidencia municipal de Jalpan de la Serra, en Querétaro, se muestra en un video bebiendo una botella y mostrando un fajo de billetes. “Salud jodidos…Pinches jodidos asquerosos”, dice en la grabación.



¿Quién carajos va a votar por éstos y por los que no paran la violencia?, se preguntó. ”Lo de FAUSTO VALLEJO no tiene progenitora. ¿Qué nos pasa?”



P.D.-Me gusta la candidatura de GERARDO BECERRA para la alcaldía de Cuernavaca. Hombre serio del que se esperan muchos resultados.



