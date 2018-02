Reforma energética generaría inversiones por 200 mil mdd

Ciudad de México, Febrero 9.-

El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, estimó que al cierre del sexenio se habrán comprometido inversiones por 200 mil millones de dólares, resultado de los cambios hechos por la reforma energética.



En conferencia de prensa para abordar los avances y retos que implica la reforma en la residencia oficial de Los Pinos, acompañado del vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, el funcionario federal precisó que, hasta el momento con las licitaciones petroleras, eléctricas y de otros sectores, los recursos comprometidos por las empresas alcanzan 175 mil millones de dólares.



Dijo que la reforma ha ido ganando la confianza de los inversionistas, superando las expectativas del gobierno, por lo que estos últimos meses de la administración serán para su consolidación, con tres licitaciones petroleras, una subasta de energías limpias y la línea de transmisión.



En los meses por venir “nuestro compromiso es robustecer el modelo que trajo la reforma a fin de que los avances alcanzados, tanto en hidrocarburos como en electricidad, sean trascendentes, sólidos y duraderos”, aseguró.



Joaquín Coldwell precisó que resultado de las primeras licitaciones, ENI y Hokchi Energy, que obtuvieron contratos en la Ronda 1.2, ya presentaron sus planes de desarrollo ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), los cuales podrían ser aprobados el próximo mes.



“Estas dos empresas contratistas estarían en condición de iniciar la producción a partir de 2019, lo que representa que el próximo año se verán reflejados los primeros resultados de la Ronda 1.1 y 1.2, con la incorporación de reservas y el incremento de la producción petrolera”, afirmó.



Sobre el descubrimiento del año pasado de Talos Energy en el área Zama 1, el secretario dijo que la empresa ganadora se encuentra en pláticas con Pemex para definir los términos de la unificación del yacimiento que comparten.



"En los 10 meses por venir, la Secretaría de Energía continuará avanzando en la consolidación de la reforma energética, junto con la CNH van a concluir las dos licitaciones petroleras en curso, apoyar a Pemex con el lanzamiento de más farmouts” o asociaciones.

Además, dijo, se trabaja en el diseño de una licitación piloto para yacimientos no convencionales, para ver el apetito de la industria, probar la regulación y capacidad institucional.



Los yacimientos no convencionales son muy promisorios para México, de los recursos prospectivos que no hemos extraído, 53 por ciento son no convencionales, somos el sexto país en riqueza petrolera no convencional”, precisó.

El funcionario dijo que las licitaciones 2.4, 3.1 y 3.2 están diseñadas para formar clusters petroleros en tres provincias geológicas: una en Burgos Marino y Perdido, otra en Tampico-Misantla y Cordilleras Mexicanas, mientras que la tercera en la Cuenca Salina y del Sureste.



"Los bloques que se han adjudicado o se están licitando en estas zonas son cercanas a asignaciones de Pemex y áreas otorgadas a otras empresas en pasadas licitaciones, por lo que cuentan con buena información geológica y acceso a infraestructura existente”.



También, expuso, concluirán la subasta de mediano plazo y lanzarán la cuarta de largo de energías limpias, además de continuar con el proceso y adjudicación de la nueva línea de transmisión, así como dos convocatorias del fondo del servicio universal eléctrico y la consolidación de los mercados de gas natural, gasolinas y electricidad en México.