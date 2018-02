Natalia Lafourcade, rinde homenaje al folclor latinoamericano con Los Macorinos

La magia que vive en este momento Natalia Lafourcade tiene que ver con su rebeldía, ser la artífice de sus sonidos y tomar la batuta de hacia dónde quiere llevar su música; todo ello, le ha permitido tener una conexión más directa con el público. Y aunque parecía arriesgado involucrarse en el folclor latinoamericano, desempolvando canciones de antaño en tiempos donde reina la música urbana, Natalia encontró la manera de conquistar a las nuevas generaciones, siendo fiel a ella misma a través de la frescura de su estilo.

Hoy lanza a nivel internacional el volumen II de “Musas”, un álbum con 13 temas donde se incluyen letras icónicas de “Alma mía” de María Grever; “Luz de luna”, de Álvaro Carrillo; “Humanidad”, de Alberto Domínguez y temas populares como “La Llorona” y “Duerme negrito”, además composiciones de la propia Natalia: “Hoy mi día uno” y “Derecho de nacimiento”. La música, como en el primer disco, es tocada por Los Macorinos, y en uno de los temas, “Desdeñosa”, está la colaboración de Omara Portuondo y Eugenia León.

Natalia toma esta entrevista mientras se prepara para realizar una gira de promoción por Europa; de hecho, el 12 de febrero estará tocando en el teatro Koko de Londres, que será el escenario donde de manera oficial presentará éste, su nuevo disco.

La cantautora viene de estar nominada al Grammy americano en la categoría de Mejor álbum latino con “Musas I” por lo que el éxito le sonríe a manos llenas.

“Estoy bien emocionada, espero que a la gente la llene de calor este disco, que los pueda acompañar así como lo hizo el volumen uno.

Me siento muy afortunada de todas las cosas que han pasado y de poder vivir esta experiencia con Los Macorinos. La presentación del disco la vamos a hacer desde Londres, se nos juntaron las dos cosas y presumiremos que andaremos por allá mostrando la maravilla de música que tenemos”.

En Londres, Natalia además del show tendrá algunas entrevistas y ahí arrancará la gira por París, Barcelona, Madrid y Coruña.

En Estados Unidos tendrá alrededor de 26 fechas y el vuelo continuará por Argentina, Chile, Perú, Colombia y en junio será el cierre de gira en México, aún están por definirse las fechas de conciertos en nuestro país. Al terminar el tour a mediados de año, Natalia se tomará un descanso para estar en casa y disfrutar de su familia.

POR CONFIRMARSE SU PRESENTACIÓN EN LOS PREMIOS OSCAR

El tema “Recuérdame” (“Remember me”) que canta Anthony González en la cinta “Coco” de Disney Pixar está nominada a Mejor canción, para el soundtrack Natalia Lafourcade también la interpreta, por lo que existe la posibilidad de que ambos la canten en spanglish en la ceremonia del Oscar. Sin embargo, la estrella destaca que aún no está confirmada su participación.

El que ya está más que listo para ser parte de la fiesta es el músico Camilo Lara, quien formó parte de la producción del álbum de la cinta.

“Todavía no hay nada confirmado, pero si sucede sería un privilegio. Para mí sería un orgullo cantar la música de ‘Coco’.

A mí me da mucho gusto saber que México se va abriendo camino en lugares que tienen muchos ojos mirando y poniendo atención; sobre todo en una pieza como ‘Coco’ o como la de Guillermo del Toro, aún no veo su película, pero ya la tengo que ver, es mi tarea, ya me la recomendó todo el mundo”.