Monitoreo Político

Qué tal estimados lectores, los saludo con mucho gusto esperando se encuentren bien de salud y con toda la buena vibra les comento que la Presidenta del Patronato DIF GRO, la señora Mercedes Calvo de Astudillo informó que las parejas que deseen legalizar su relación pueden acudir al DIF Estatal ya que se llevarán a cabo las bodas comunitarias estatales el próximo 14 de febrero en la capital del estado Chilpancingo es un evento con varias sorpresas, vienen de todas las regiones del Estado y que todo sea con mucha responsabilidad y con mucho compromiso.

Asimismo la señora Merce hizo hincapié que se sigue trabajando fuertemente desde que inicio la administración del gobernador Héctor Astudillo para llevar beneficios a las familias guerrerenses ya que es prioridad del gobierno del estado y del DIF GRO que en Guerrero se cuenten con lo necesario para que haya mayor desarrollo en nuestra entidad y de esta manera salga adelante en temas como educación, salud, mejor alimentación para los niños y niñas así como a nuestros adultos mayores y de esta manera lograr avanzar en muchos temas que son fundamentales para alcanzar las metas en Guerrero.

Además informó que se está trabajando conjuntamente con una organización internacional que se suma a los esfuerzos para evitar la violencia entre niños, niñas y adolescentes, se hizo una encuesta en la entidad para saber que es lo que genera violencia en la familia, el día de hoy viernes se escucharan los resultados de esta encuesta para que se pueda tener una base para implementar acciones que es lo que le ha pedido el gobernador Astudillo para reducir estos índices de violencia.

Finalmente la señora Mercedes Calvo señaló que se van a presentar las estrategias inmediatas para poder iniciar los trabajos entre ellas esta firmar un convenio de colaboración con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y también con el Instituto Nacional de Cancerología porque cuando hay algún problema de adicción puede generar tentación a una violencia en la familia, también el estrés que causa tener algún familiar enfermo en casa con ellos se puede dar los cuidados paliativos para quitar esta situación de estrés en los enfermos, con los alcohólicos se dirigen en acciones que se toman en casa.

Estas estrategias son muy necesarias para las familias para lograr esa paz que todos anhelamos y vencer la violencia en los niños, niñas y adolescentes y desde luego en la familia.!!

En otro tema estimados lectores les comento que el Gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió con el Sector Empresarial de la Entidad a quienes les enfatizó lo importante de su presencia su ayuda y su orientación, en este encuentro Astudillo Flores recalcó que Guerrero es un estado de contrastes debido a que hemos sido sede de lamentables acontecimientos que se presentan a nivel nacional y que en ocasiones estos acontecimientos causan preocupación, nos causan dolor y nos causan hasta vergüenza; sin embargo y a pesar de esta situación que se presenta Guerrero sigue y seguirá siendo un lugar que es territorio para convocar a reuniones importantes como la que ahora se está realizando con la presencia de líderes empresariales importantes.

El mandatario estatal recalcó que dentro de un mes se llevará a cabo la Convención Nacional Bancaria que sin duda refleja la confianza que se tiene con Acapulco y con Guerrero asimismo Héctor Astudillo Flores informó que en un par de semanas también Guerreo estará en el lumbral con el evento más importante de Latinoamérica de Tenis el evento del Mextenis el cual es un evento que ha ido creciendo y que tiene una gran demanda, también tendrán el evento de los Petroleros que va a reunir alrededor de diez mil participantes en las próximas fechas..!!

Pasando a otro tema estimados lectores vale mucho la pena que reflexionemos cual será el reto de las Fuerzas Armadas para este año 2018 yo creo que en primer lugar debemos de entender toda la campaña negativa que se hizo en torno a las Fuerzas Armadas con el tema de la Ley de Seguridad Interior, no va a ser responsabilidad de las Fuerzas Armadas que esta ley tenga éxito hay que decirlo así de claro no está en los Pilotos en los Soldados y en los Marinos en que esta Ley tenga éxito tenemos que ser claros en este tema, el éxito de esta Ley depende de la responsabilidad de todos absolutamente todos que conformamos el Estado Mexicano deseemos ponerle para que la principal demanda ciudadana que es la Seguridad pueda ser una realidad.

Las Fuerzas Armadas le van a dar una seguridad a las próximas elecciones del primero de julio de este para quienes nosotros decidamos nosotros los electores del pueblo ganen las elecciones, creo que esto es muy importante no tiene nada que ver con la parte de la Ley de Seguridad Interior debemos de hacer la siguiente reflexión “en cuantos lugares del país pudiera ser que no se desarrollen elecciones por el temor de ir a votar por situaciones que se pudieran presentar”; precisamente las Fuerzas Armadas van a estar ahí para que en toda la jornada electoral transcurra con toda calma y normalidad, nuestro país no merece que se generen estas mentiras en torno a lo que son nuestras Fuerzas Armadas sin duda alguna hay grandes retos para los pilotos para los soldados y para los marinos el principal de los retos es que sigan brindándonos la seguridad que hasta el momento nadie ninguna autoridad nos puede brindar, ellos las Fuerzas Armadas nos dan esa seguridad que la gente tanto necesita y no en función de que los quieran o no los quieran sino en función de que esa es su obligación y también es lo que debemos de entender nosotros como ciudadanos las Fuerzas Armadas están ahí para protegernos..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimooooooooooo..!!