Rectores piden a SEP mejore presupuestos

Hace unos días, rectores de distintas universidades miembros de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), entre otros asuntos que abordaron con el titular de la Secretaría de Educación (SEP), Otto Granados Roldán, le pidieron mejore los presupuestos para la educación pública del país, entre los rublos a ejercer estarían el reconocimiento de la Plantilla real de trabajadores, y de la antigüedad real de los trabajadores universitarios ante el ISSSTE, principalmente.

El rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, ha informado a sus colaboradores que los convenios para el presupuesto federal para este Año, se ha venido complicando y que afortunadamente la UAGro ha podido pagar las dos primeras quincenas del año a sus trabajadores, gracias a la disposición del gobernador Héctor Astudillo ha tenido con la universidad, lo cual valora y agradece.

La petición del rector a la federación es de 240 millones de pesos de apoyo extraordinario para ponerse al corriente y no tener que arrastrar el déficit de unas mil 800 plazas sin techo financiero o aproximadamente 30 mil horas que se encuentran “volando”.

Los asuntos abordados entre los rectores que asistieron a la reunión de la ANUIES, que en sí mismos tienen su relevancia, perdieron fuerza y consistencia, incluso interés, – acá en Guerrero - porque coincidieron con versiones periodísticas bien o mal intencionadas, o muy mal planeadas, vaya usted a saber por quién o quienes, además de las versiones en los corrillos universitarios sobre el tema de la esposa del rector, la Mtra. Arely Almazán Adame, que actualmente es Directora General de Planeación de la UAGro, y que posiblemente el Partido Revolucionario (PRI), la invite como aspirante a una diputación local por la vía plurinominal, con probabilidades de entrar en automático por el lugar que se maneja se encuentra propuesta y acordada por la cúpula priista de Guerrero.

La noticia prácticamente eliminó el interés del acto de honores a la Bandera que programó la rectoría; amén de otros actos también relevantes pero que sin embargo, la noticia de carácter meramente política ya había ocupado el interés de la prensa y que los otros eventos pasaron a un segundo término.

Los líderes universitarios que aún quedan activos en el Grupo Universidad por Guerrero (GUG), no habían aún digerido la noticia. Se mantuvieron en ascuas hasta que el rector Javier Saldaña Almazán, intervino no se supo a ciencia cierta si fue para apagar los rumores esparcidos a plenitud el miércoles, o bien para dar el banderazo de salida y otorgar luz verde no solo a su esposa sino a otros universitarios que participan en política “en sus ratos libres” que por cierto no se dieron detalles sobre los nombres y unidad académica o escuela donde laboran y a qué espacios estarían participando.

La postura del rector provocó más especulaciones entre los comunicadores en quienes privó la división de opiniones de que sí en verdad se aceptaban las versiones difundidas o simplemente eran eso, rumores sin fundamento. La opinión de un grupo numeroso de comunicadores dieron por hecho de que el rector sí conocía las intenciones de la Mtra Arely de participar en política y de tener conocimiento sobre las versiones de ser propuesta por el PRI a una diputación plurinominal.

Mientras tanto…¡¡ Que tenga usted, un excelente fin de semana!!