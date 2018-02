Frank en su tinta

UNA BUENA noticia: El próximo domingo terminan las precampañas del proceso electoral 2018, lo cual quiere decir que, de momento, dejaremos de ver a los precandidatos denostándose y enojándose con preguntas incómodas de la prensa. Durante mes y medio los escuchamos y los vimos en los medios de comunicación, sobre todo a los precandidatos por la Presidencia de la República. Los precandidatos a senadores y a diputados federales hicieron una precampaña más corta, mientras los precandidatos a diputados locales y presidentes municipales (en Guerrero) prácticamente no hicieron precampaña. La mayoría coincidió en que era mejor guardar energía para la campaña, aunque una limitante fue que sus partidos políticos así lo decidieron al emitir más tarde sus convocatorias. Por ejemplo, el PRD aplazó hasta el próximo jueves la definición de sus candidatos a alcaldes y a diputados locales, mientras que el PRI ya el próximo domingo ratificará en Convenciones de Delegados Municipales a sus candidatos a presidentes municipales (la semana pasada lo hizo con sus candidato a diputados locales)……. POR CIERTO, los expertos reportan que “en este periodo de precampaña las redes sociales fueron el lugar donde los precandidatos tuvieron mayor presencia y resonancia porque registraron de inmediato sus mensajes, lo que no se puede tener en radio y televisión. Tan solo del 28 de enero al 4 de febrero la empresa de marketing digital PrixAd, contabilizó que los tres precandidatos presidenciales acumularon 2 millones 743 mil 676 menciones en Twitter, siendo Meade el primero, seguido por López Obrador y Anaya. Pero el que tuvo más positivos fue el tabasqueño, seguido por el priista ciudadano Meade y al final el panista-perredista Anaya. El sentimiento que crean las publicaciones en redes sociales es caprichoso y mucho tiene que ver el ingenio, el tono y la calidad de la respuesta en 280 caracteres”…….. “EL APRECIO por la democracia en México ha disminuido significativamente, justo en momentos en que el país se encamina hacia uno de los procesos electorales más importantes de su historia”, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello. El funcionario electoral indicó que de acuerdo con la organización de estudios de opinión pública Latinobarómetro, de 2016 a 2017 el número de mexicanos que consideran la democracia preferible a cualquier otra forma de gobierno pasó de 48 a 38 por ciento. El descontento con la democracia y con la política es un fenómeno que afecta la calidad de la democracia y constituye para la autoridad electoral uno de los principales desafíos en esta lógica de convocatoria masiva de ciudadanas y ciudadanos que requerimos para que operen las casillas, indicó Córdova. Advirtió que si en los comicios del próximo primero de julio los ciudadanos deciden no colaborar con el INE en la instalación de las mesas de casilla, estaremos en problemas, y estaremos en problemas todos…….. EL CREADOR en el año 2006 del slogan “López Obrador es un peligro para México”, Antonio Solá (español con nacionalidad mexicana), en 2018 afirma que “Obrador ya no es peligro para México y va a ganar”. Órale. Otros expertos afirman que “AMLO refleja bien el hartazgo contra el PRI; Anaya es un aspirante hábil, pero aún está lejos del tabasqueño; y Meade no logra descollar por la pesada carga del tricolor”……. SIMPLE dato: Se gastarán 45 mil 620 millones en los comicios de este año, que incluyen elecciones federales y 30 estatales, con renovación de 9 gubernaturas. Se dispararon los costos por la ambiciosa reforma para igualar procesos en el país. El monto es casi equiparable a las pérdidas por los terremotos de septiembre pasado. Y la cifra aún podría incrementarse…….. PUNTO.