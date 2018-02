Preventivos se ubica en la segunda posición después de 5 jornadas

Iguala, Gro., Febrero 9.- Los “universitarios” del Cesvi no ceden terreno en el Clausura 2018 de las Reservas de Primera Fuerza de la Liga Amateur de Iguala y por una semana más están en el primer lugar de la tabla de posiciones con 13 unidades.

El conjunto estudiantil ya tenía varios torneos que no se colocaba en esta posición, por lo que pretende regresar a los primeros planos con un futbol colectivo; pero en el segundo puesto se ubican los “guardianes” de Preventivos con 12 puntos, seguido muy de cerca por Real Independencia que tiene 10.

Campo Agrícola es cuarto en la tabla de posiciones también con 10 puntos, superando por goles al Covivesa que es quinto lugar; en el casillero seis está Ruffo Figueroa con 10 puntos, mientras que Unión Iguala poco a poco ha venido sumando para mantenerse en los primeros lugares.

Uda Dukla ha tenido un buen torneo que lo tiene dentro de los ocho primeros equipos de esta campaña; Municipal ha empezado a sumar y es noveno lugar; Furia Iguala es décimo con 6 puntos; pero Nueva Alianza y 20 de Noviembre también tienen seis unidades.

Los que se han resagado son Reforma, Cañeros, Internacional, Tamarindos, Deportivo San José y San Nicolás, este último no ha podido sumar ninguna unidad.