Patrulla de papel

Este próximo 14 de febrero será ya un año que, desde la explanada central del Senado, el hasta ese día legislador integrante del PRD Armando Ríos Piter, anunciaba su separación de ese bancada y por ende del mismo partido del Sol Azteca.

En su último discurso y nuevo posicionamiento Armando dejó perfectamente claro que 1.- el sistema de “partidos” ya estaba caduco. 2.- que el mismo quehacer Político (Mexicano) había dejado pasar sus mejores días 3.- que ciertamente el estar del lado protegido del blindaje dentro del Poder Legislativo daba confort y, que por ello él (y voy al 4to y último punto) había tomado la decisión de “comenzar a pensar fuera de la caja”.

Minutos después de haber anunciado eso el ya Senador Independiente invitó a un grupo de amigos (donde me incluyó) a su oficina; ahí, emocionados le hicimos algunas preguntas, la primera la hice yo, pregunté... -en su discurso hace referencia varias veces al término anglo/sajón

“Think out side the box”- ... el ITAMITA me respondió...

-el sistema Legislativo de nuestro país, y en particular el que se cocina en el SENADO, merece ser analizado desde afuera, hay que hacer política pensando en reforzar el federalismo-.

Como sea, a mí me convenció, aunque el “fantasma” aquel de las negociaciones “under the table” puede convertirse de tiquismiquis a prurito.

A tiro de piedra vemos fuerte las imágenes de esos (Margarita/Jaime/Armando). De hecho, el escenario base es -Ríos Piter, Candidato de Unidad, independiente. Ya situ en el futuro veremos a Macron recibiendo en Paris al jaguar de Costa Grande.

Último patrullaje.- está semana el Secretario de Turismo de Guerrero fue el bombero que sofocó con “buenas noticias” el incendio en la granja de Héctor Astudillo.

Balazo al aire.- Guerra de sistemas de comunicación.

Gregueria.- decir “Partido Político” en voz alta, equivalente a decir groserías en la iglesia.

Oximoron.- independientes comprometidos con el sistema.

Hayku.- sin ti. Es morir cada que te recuerdo. Verano frío, invierno seco.