Averígüelo Vargas

Muchos son los problemas que arrastra la comuna municipal de Chilpancingo, en especial la falta de recursos financieros para hacer frente a las necesidades y atención de las demandas más necesarias de los habitantes de la ciudad y sus comunidades rurales, por lo que es necesario acudir a un crédito bancario de 15 a 20 millones de pesos para poder terminar la gestión del actual gobierno local y cumplir los compromisos y demandas que enfrenta.

El alcalde en funciones Jesús Tejada Vargas seguramente no tenía previsto que enfrentaría tantos problemas, carencias y necesidades no resueltas, pero al llegar al puesto y empezar a buscar soluciones a las carencias y conflictos existentes advirtió que la cobija que le dejaron no alcanza para cubrir tantas necesidades no resueltas y las demandas de los trabajadores, que en estos momentos empiezan a reclamar aumentos salariales, sin advertir que ahora con muchas dificultades se cubren los salarios actuales, como para incrementarlos nuevamente.

Habría que decirles: “Ven la tempestad y no se hincan”.

Aunque, claro, no son ellos los responsables del quebranto financiero que se le atribuye a Marco Leyva, aunque habría que profundizar en las auditorías que se realizan o debieron realizarse, para determinar con precisión cómo y por cuales causas se llegó a esta delicada condición de crisis.

Advierte Tejada que hay pagos que no pueden dejar de hacerse como el de la electricidad, tanto del consumo en las oficinas, como por el bombeo que se tiene que hacer del agua que proviene de los pozos de Mochitlán, que tiene que superar una diferencia de altitud, lo que hace que a la CFE se les deben pagar 1.5 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, esa cifra no sale del pago de los recibos por el servicio a domicilio, ya que muy poca gente, de los usuarios que reciben el agua en sus casas paga puntualmente y muchos otros no pagan nunca, pero, eso sí, exigen tener la cantidad necesaria del agua en sus casas.

Estamos muy acostumbrados que el gobierno nos entregue todo lo que necesitamos para tener una buena condición de vida, pero no siempre cumplimos con nuestras obligaciones impositivas y con otros deberes que adquirimos como ciudadanos y como vecinos de una zona urbana que requiere de recursos suficientes para cumplir con lo que les corresponde a los gobiernos respectivos.

Ante esta situación, el primer edil, Tejeda Vargas plantea que el municipio capitalino requiere “de un rescate financiero urgente”, para poder hacer frente al enorme déficit que padece, ya que el problema financiero es mucho más severo de lo que se conoce.

El endeudamiento de los gobiernos no es una política saludable ni recomendable, pero de hecho no hay quien se escape de esa delicada situación, como se advierte en Acapulco, donde Evodio Velázquez se ha echado deudas bancarias incluso en contra de los señalamientos del Congreso del estado.

Sin embargo, el gobernador Héctor Astudillo ha evitado contraer deudas que aumenten la que tiene el estado, sino que, por el contrario, ha abonado para que reduzca, porque siempre, el pago de los intereses se convierte en una pesada y larga carga que merma considerablemente las posibilidades de atender y resolver los problemas financieros que siempre se enfrentan.

Por eso, el cabildo y al alcalde Tejeda deben analizar con mucho cuidado esa situación y tal vez convendría más presentar una nueva petición de préstamo o adelanto de participaciones con el gobierno del estado y dejar al final la posibilidad de endeudarse con los bancos comerciales.

EL MOVIMIENTO CONTRA MARCO LEYVA EN LA CAPITAL LO DIRIGEN GENTE MUY CUESTIONADA. — En torno al ayuntamiento de Chilpancingo hay dos insistencias muy marcadas, por un lado la de Marco Antonio Leyva Mena de reclamar el retorno a la silla edilicia principal y del otro lado la de un grupo de comerciantes, básicamente los ambulantes, que advierten que no permitirán que regrese al cargo.

Sin embargo, esos opositores son los mismos de siempre, son los que acusaban a Mario Moreno de estar coludido con la delincuencia y de que había ordenado un atentado en su contra.

Se trata, pues, de quien encabeza a los ambulantes del centro, Pioquinto Damián Huato y su consuegro, Víctor Manuel Ortega Corona, quienes están asociados en negocios que no le dejan nada a la ciudad, porque ellos son los únicos beneficiarios.

Ellos no representan más que a su pequeño grupo de interés y algunos otros agregados, pero si realmente quieren ganar credibilidad pública y darle valor moral a sus exigencias de impedir que regrese Leyva Mena al ayuntamiento, deberían encabezar esa exigencia gente con calidad ciudadana y prestigio.

Porque de esta manera, resulta que el colorado es mucho peor que el pinto o se advierte que el comal le reclama a la olla que esté tan tiznada.

DESCUIDO DE LA FISCALÍA RETRASA LAS DEMANDAS DE LOS DEFRAUDADOS POR UNA FINANCIERA: DIPUTADOS. — Legisladores locales demandaron a la Fiscalía del Estado que agilice las investigaciones y finque responsabilidades penales a los propietarios de los corporativos “Productos Amor”, que defraudaron a más de 10 mil 500 familias guerrerenses, que con ofrecimientos de altas ganancias les confiaron sus ahorros, que suman más de 508 millones de pesos.

Sin embargo, la recuperación de esos fondos no avanza porque la fiscalía no ha cumplido con los trámites y responsabilidades que le marca la ley, ya que no ha realizado las diligencias necesarias que permitan emitir las órdenes de aprehensión contra los responsables,

Por eso, desde el Congreso del Estado se dirigió un reclamo al fiscal de la entidad, Xavier Olea Peláez, para que cumpla con esos trámites obligatorios, a fin de que se pueda proceder legalmente contra esos defraudadores que dañaron a miles de familias del estado con falsos ofrecimientos de que obtendrían elevadas ganancias.