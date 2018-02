Asesinó crimen organizado a los dos sacerdotes: Fiscal

Xavier Oléa afirmó que unas fotos en las que el padre Germaín aparece con presuntos miembros de un grupo delictivo, detonaron ataque armado en su contra; los clérigos acudieron al baile imprudentemente, dijo

Chilpancingo, Gro., Febrero 7.- La Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvo que un par de fotografías, en las que el sacerdote Germaín Muñíz García carga un rifle AK-47 y está acompañado de hombres armados, fue el detonante para que un grupo del crimen organizado lo atacara, pues “imprudentemente” acudió junto con sus acompañantes a un baile en el que coincidieron pistoleros de grupos criminales que operan en los estados de México, Morelos y Guerrero.

Este martes, el titular de la FGE, Xavier Oléa Peláez sostuvo un encuentro con medios de comunicación a los que solamente leyó un comunicado en el que informa sobre el avance que registran las investigaciones sobre el ataque que derivó en el asesinato de los sacerdotes Iván Añorve Jaimes y Germaín Muñoz García.

De entrada, el fiscal sostuvo que “las hoy víctimas salieron imprudentemente de Mezcala aproximadamente a las 19 horas del 4 de febrero con dirección a Taxco, donde hicieron una parada en el hotel Argento, lugar en el que rentaron dos habitaciones y posteriormente se dirigieron hacia Juliantla”.

En esa comunidad, famosa por se la cuna del fallecido cantautor Joan Sebastian, se celebraba un jaripeo-baile amenizado por el grupo musical Bronco.

A dicho baile, el fiscal manifestó que acudieron “muchas personas pertenecientes a diversos grupos delictivos, tanto de Guerrero, como de los estados de México y Morelos”.

Los sacerdotes llegaron alrededor de las 22:00 horas a Juliantla, en donde la FGE indica que no existió ningún tipo de seguridad: “ni municipal, estatal o federal”.

La razón por la que esa noche no hubo ningún tipo de resguardo, de acuerdo con Oléa Peláez fue porque los organizadores del baile no solicitaron ningún tipo de resguardo.

Eso, indicó que “facilitó que las personas pertenecientes a diversos grupos delictivos acudieran y lo hicieran portando armas de fuego, consumiendo bebidas embriagantes y probablemente sustancias psicotrópicas”.

LA FOTOGRAFÍA INCRIMINADORA

En el documento que el fiscal leyó ante los medios, se anota que desde hace varios años existía una fotografía del sacerdote Germaín Muñiz posando con un arma de fuego de grueso calibre, en tanto que en otra aparece con supuestos integrantes de un grupo criminal, el cual sostuvo, opera en Mezcala, Carrizalillo, Taxco, Taxco el Viejo y parte de Iguala.

“Dichas fotografías circularon en las redes sociales, de lo que deviene que tanto la sociedad como grupos delictivos contrarios observaron dichas imágenes, así como la nota que acompañaba dichas gráficas”.

A partir de dicha publicación, dijo que el sacerdote fue relacionado con un grupo delictivo.

La fiscalía sostiene que los sacerdotes y sus cuatro acompañantes acudieron al baile en Juliantla, en donde ingirieron bebidas embriagantes, “lo que implica para ellos una imprudencia”.

Dio a conocer que “en base a testimonios, se tiene conocimiento que existió un conflicto durante el baile de diversas personas con el grupo de personas que acompañaban a los sacerdotes Germaín Muñiz García e Iván Añore Jaimes, de lo que se desprende la existencia de un conflicto previo” al ataque en que fueron asesinados los presbíteros y lesionados sus acompañantes, precisamente cuando viajaban en la camioneta Hilux Toyota, color blanco, a la altura del punto conocido como Sony Gas, en la carretera Taxco-Tehuilotepec, con dirección a Iguala.

La camioneta X-Trail, en la que se encontró una cartuchera y un portafusil, fue la unidad que dio alcance a los curas y desde donde se les agredió, posteriormente los pistoleros despojaron de su unidad a unas personas que viajaban con dirección hacia Cuernavaca.

Los asesinos usaron la unidad robada para ingresar hacia el Estado de México, particularmente al municipio de Ixtapan de la Sal, en donde se sabe que operan para un grupo criminal del Estado de México.

La FGE de Guerrero ya solicitó a su similar del Estado de México su colaboración para ubicar y detener a los asesinos de los ministros de culto.

Germaín no pertenecía a ninguna banda delictiva: SRM; autoridades deben hacer una investigación seria, señaló

El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, lamentó los señalamientos de Xavier Oléa Peláez hacia los sacerdotes asesinados Germain Muñiz García e Iván Añorve Jaimes, las que consideró como una ocurrencia más del Fiscal, quien no es capaz de realizar una investigación seria de los homicidios que se han presentado en el estado.

Monseñor Rangel Mendoza señaló que “no estoy de acuerdo en esta disque investigación que la Fiscalía realizó en tan solo unas horas, no es verídica, el padre Germaín no pertenecía a ningún grupo de la delincuencia organizada”.

Indicó que el gobierno de Guerrero ya no puede justificar la violencia que se vive y menos con campañas sucias, como querer culpar a los padres Germaín Muñiz e Iván Añorve de tener vínculos con grupos delictivos.

Insistió en que la muerte de los dos sacerdotes fue por un incidente “de haber rebasado a unas personas que se sintieron ofendidos”, aunque reconoció que fue una imprudencia que los dos párrocos asesinados salieran en la madrugada.

Agregó que las autoridades deben de realizar una investigación seria sobre estas declaraciones que de manera irresponsable hace el fiscal, porque “cómo es posible que hable de una fotografía cuando esta imagen que circuló en las redes tiene más de un año y medio y quiera mezclar una cosa con otra que tiene mucho tiempo que ocurrió”.

El presbítero reconoció que el padre Germain sí se tomó esta foto donde se aprecia armado y acompañado por personas de la delincuencia organizada, “fue una imprudencia del padre haberse tomado esta fotografía, la cual fue subida a las redes sociales, pero esto no quiere decir que el padre hubiera estado coludido con la delincuencia organizada como se señala”, aseguró.

Agregó que ese testimonio es únicamente lo que se dice, pero que hay que ir a la verdad de los hechos, “yo como obispo no estoy de acuerdo que quieran ‘hacer leña del árbol caído’, acusando a una persona que ya no puede defenderse y explicar por qué se tomó esa fotografía hace más de año y medio. Tampoco estoy de acuerdo que todos los asesinatos los quieran relacionar acusando que las personas ejecutadas pertenecían a la delincuencia; el fiscal no debe hacer declaraciones a la ligera”, subrayó.

Aseguró que el padre Germaín sí llegó a reunirse con gente de la delincuencia pero fue exclusivamente para dialogar y llevar la fiesta en paz con ellos, para solicitarles que recapacitaran en los actos malos que realizaban y eso no es lo mismo que estar involucrado con el narcotráfico, simplemente se llegó a reunir con esta gente para que hubiera paz y tranquilidad en esa zona, porque “nosotros como sacerdotes es lo que siempre pedimos”.

“Yo meto las manos al fuego por el padre Germaín que no estaba involucrado con la delincuencia, simplemente dialogaba con estas personas”.

Salvador Rangel Mendoza señaló que la Iglesia católica por su parte, realizará una investigación para conocer qué fue lo que realmente sucedió y cuando se tenga alguna información lo dará a conocer a los medios de comunicación y a la población en general.

Reiteró que “mientras no existan pruebas fehacientes de los señalamientos que hace el fiscal, no pueden señalar de esta manera porque esas declaraciones son irresponsables, no son justas ni de buena leche que se mezcle una cosa con la otra”.

Hizo un llamado al gobierno federal para que mire lo que sucede en Guerrero, ya que existen territorios completos que son considerados como de alto riesgo.

Finalmente, el jerarca católico dijo que así como se ha favorecido a otras entidades, es necesario “meterle más el hombro” a Guerrero en materia de desarrollo, pues al final, la gente se involucra en actividades delictivas buscando una manera de vivir.