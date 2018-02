Ex miembro del CIDA ordenó la muerte de “Nana Pelucas”

Chilpancingo, Gro., Febrero 7.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que quien ordenó el crimen de la blogguer Lesly Ann Pamela Montenegro del Real, mejor conocida como “Nana Pelucas”, fue un criminal que se escindió del Cartel Independiente de Acapulco (CIDA) identificado como Javi Daniel Cervantes Magno, alías “El Barbas”.

El crimen de la “Nana Pelucas” habría sido ordenado por haber puesto al descubierto las actividades de ese grupo del crimen organizado que opera en el puerto, aseveró el titular de la FGE, Xavier Oléa Peláez, en una conferencia de prensa.

Este martes al mediodía, unas horas después del asesinato de la comunicadora, el fiscal ofreció una conferencia en esta capital para informar de los avances de las investigaciones.

En la conferencia afirmó que el crimen fue ordenado por “un grupo delictivo liderado por el sujeto Javi Daniel Cervantes Magno, alias ‘El Barbas, quien previamente a la subdivisión de células era parte del ‘CIDA’, grupo delincuencial comandado por José Ángel Palacios Galeana, alias ‘El Capuchino’, jefe de la célula delictiva denominada ‘El CIDA”.

Se entiende que, agregó, “Cervantes Magno ya no forma parte de las filas del CIDA y luego entonces, es ahora adversario de Palacios Galeana, con quien libra una lucha por el control de ese destino turístico”.

De acuerdo con el fiscal, “de las investigaciones de inteligencia y policiales se ha desprendido que lamentablemente la víctima, con sus publicaciones, se puso en la mira de la delincuencia organizada”.

Xavier Oléa indicó que Montenegro Real “manejó en su portal, presuntamente, información privilegiada de los grupos delictivos y con ello se advierte que provocó malestar en los líderes de aquel grupo contrario que lidera ‘El Capuchino”.

Recordó además que en diciembre del 2016 se colocaron en diversos puntos estratégicos del puerto de Acapulco cinco narcomantas que aludían a la víctima y donde le hacían veladas amenazas a su integridad. Oléa Peláez sostuvo que la Fiscalía “no pretende dejar suelto ningún cabo; es decir, ninguna línea de investigación”.

“También se resalta que la hoy víctima fue amenazada por un sujeto que, hasta donde tenemos conocimiento, es servidor público municipal y que tiene presumiblemente relación con la célula que privó de la vida a la periodista en mención”, agregó sin señalar nombre ni cargo de ese presunto servidor público.

Oléa Peláez aseveró que la Fiscalía “no tolera ni tolerará la impunidad. Cierto es que no se han resuelto diversos homicidios, pero también es cierto que han sido resueltas diversas investigaciones que cuando son dadas a conocer no han tenido la misma difusión de impacto mediático, como sí lo tuvieron los días en que se conoció la perpetración de los hechos delictuales”.

Reveló por último que de los trabajos periciales practicados en el lugar de los hechos donde fue asesinada Montenegro, “se advierte que el arma homicida utilizada en dicho crimen, dos horas después, igualmente se utilizó para privar de la vida a un empleado de un establecimiento de grúas, circunstancia que nos advierte la dinámica criminal de quienes participaron en ambos homicidios, que son precisamente de la célula multicitada”.