Crónicas del sur

Nuevamente Taxco, nuestro querido Taxco es escena propicia en cuanto noticias rojas a nivel nacional e internacional. Cuando apenas digeríamos un poco la espantosa noticia del asesinato de la joven nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, hace apenas dos semanas, noticia que conmociono a todo México y a gran parte del mundo por las características con que fue desmembrada.

Hoy nuevamente en Taxco y Guerrero continuamos de luto. En las principales noticias de los medios masivos de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional se da las malas informaciones. Este es el México bárbaro en la que todos los mexicanos y avecindados no mantenemos con miedo a que nos asalten, desaparezcan o liquiden.

Este gran país está viviendo los peores momentos de criminalidad bañado en lágrimas y sangre, en prácticamente de lo que es su historia, cuando menos desde que se gestó la Revolución Mexicana. Ayer por la madrugada, a dos kilómetros de la entrada principal de este “pueblo mágico”, un grupo antagónico liquidó a dos pastores de la Iglesia católica.

Este es un grito al cielo para tener ayuda divina ya que nadie puede controlar este dilema de todos los días. Pareciera que a las autoridades no pueden con el paquete para darle paz y tranquilidad a los mexicanos, de manera especial a los guerrerenses.

Hoy en día, desgraciadamente la gente ya se acostumbró a vivir a diario escuchando balazos y sirenas, sobre todo en Acapulco, Chilapa y Chilpancingo, eso ya no es noticia; LA noticia hoy sería que no haya ni una solo noticia roja en Guerrero y en México.

También todos los mexicanos ya aceptamos que el peligro es eminente y que en cualquier parte podemos acabar en un fuego cruzado o dirigido intencionalmente, con decesos de personas inocentes, entre ellos niños, como ya ocurrido.

Como van pasando los días y se acerca el tiempo en que la gente tendrá que ir a las urnas a depositar su voto por las autoridades que de manera voluntaria elija, al parecer la violencia aumenta y todo el mundo está en riesgo latente.

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, al celebrar una misa fúnebre de cuerpo presente de uno de sus presbíteros. Pidió a los electores que en los comicios presidenciales de julio, voten por quién pueda pacificar el país.

El pastor de la Iglesia católica en Guerrero, dijo que él puede intervenir y dialogar con los integrantes del crimen organizado para alcanzar la paz de los guerrerenses, sin embargo, dijo que son los políticos los que se oponen a esta propuesta. Asunto complicado.

Expresó que ya es hora de buscar la paz para todos los mexicanos, ansiada paz que ya ha costado mucho sufrimiento, dolor y lágrimas. Por lo tanto, el obispo Salvador Rangel Mendoza, en esta ocasión, solicita al gobierno federal que vuelva los ojos a Guerrero para que se resuelva el flagelo de violencia, pues algo o mucho se tiene que hacer “no podemos seguir viviendo en el miedo y horror”.

Apenas hace unas pocas semanas, Taxco aún se mantenía tranquilo, si no al cien por ciento, cuando menos controlado. Antes me daba mucho gusto escuchar por todo el país las noticias sobre Taxco y sus bellezas arquitectónicas, su plata y sus fiestas “se me hinchaba la boca para presumir la tranquilidad en Taxco”. Hoy Taxco está inmerso con problemas de inseguridad y desempleo al igual que el resto del país.

Sin embargo, tenemos esperanza que pronto Taxco, Guerrero y el resto del país recobre la armonía y la tranquilidad para que los mexicanos vivamos en paz y los turistas vengan a visitarnos sin miedo…gentedetaxco@hotmail.com