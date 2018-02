Frank en su tinta

SABÍA que en México se “lograban” Licenciaturas, Maestrías y otras Carreras en la “Universidad de Santo Domingo”, pero no que se rega-laban Doctorados Honoris Causa solamente por ocupar un importante cargo en el gobierno federal. Esto ocurrió en Chiapas: Destacados in-vestigadores renunciaron a sus grados Doctor Honoris Causa por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, luego de que la Junta de Gobierno de la institución académica determinó otorgar la misma dis-tinción al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepe-da. Con 20 votos a favor y ocho en contra, el organismo de la Unicach aprobó el nombramiento para el funcionario federal, que causó moles-tia entre la comunidad académica universitaria porque, subrayó, Cien-fuegos encabeza una institución vinculada a graves violaciones a los de-rechos humanos. La primera en renunciar al Doctorado Honoris Cau-sa, otorgado en junio de 2016, fue la destacada investigadora del Cen-tro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Mercedes Olive-ra Bustamante. “Renuncio como protesta ante el cum laude (con ala-banza, en latín) que le conceden al general Cienfuegos, porque no tiene nada que ver con la ciencia y la academia, con un impacto social favo-rable al pueblo, sino con la inseguridad, las desapariciones, las muertes y los feminicidios en el país, impunemente legalizados”, dijo la feminis-ta. Añadió: “Ese honoris causa es, además, parte de las negociaciones políticas partidistas que, abusando de su poder, las autoridades de la Unicach tristemente avalan……. LA ESPOSA del rector de la Universi-dad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, y la hija del eterno dirigente estatal de la CTM, Antelmo Alvarado García, aparecen en los primeros lugares de la lista del PRI a diputados locales por la vía plurinominal, es decir, sin hacer campaña. La lista la encabeza Héctor Apreza Patrón, todavía secretario de Finanzas del gobierno de Héctor Astudillo Flores. El segundo espacio está reservado para la diputada federal, Verónica Muñoz Parra. El tercero para el dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez. El cuarto espacio es cuota joven y mujer y es para Arely Almazán Adame, quien es esposa del rector de la UAGro y directora General de Planeación y Evaluación Institucional de la máxima casa de estudios. Cumple el perfil de tener menos de 35 años. Y el quinto lugar lo está peleando el dirigente estatal de la CTM para una de sus hijas, de la cual no se conoce el nombre ni mucho menos su trabajo partidista. Bien o mal, Héctor Apreza, Verónica Muñoz y Heri-berto Huicochea se han ganado a pulso la curul plurinominal, ¿pero qué merecimientos tienen la esposa del rector y la hija del líder cetemis-ta? ¿Dónde quedan las jóvenes priistas que se han “matado” en la Es-cuela de Cuadros y que han hecho “talacha” por su partido? ¿No que la UAGro no se iba a meter en el proceso electoral, según su rector?........ EN LA LISTA del PRI Iguala aparecen los nombres de Miriam Mayela Martínez Díaz, Tania Jiménez Mastache, Emmanuel Estrada López y Magaly Parra Vázquez para integrar la planilla de síndicos y regido-res…... IGNACIO Ocampo Zavaleta será el candidato del PRI a la pre-sidencia municipal de Tepecoacuilco, luego de que fue precandidato único en el registro realizado la semana pasada. Por cierto, Nacho Ocampo es de los pocos servidores públicos que han sido reconocimien-to pública y ampliamente por su labor. Cuando fue alcalde de Tepecoa le hizo un reconocimiento el entonces gobernador perredista, Zeferino Torreblanca Galindo, y recientemente, como Delegado de Gobierno en la Región Norte, recibió reconocimientos del gobernador priista, Héctor Astudillo Flores……. SIMPLE dato: En México y particularmente en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el acoso sexual hacia la mu-jer es un problema bastante arraigado, denunció la Federación de Aso-ciaciones Médicas Mexicanas. Agregó que, desafortunadamente, no se tiene la cultura de la denuncia por temor a perder el empleo…….. PUNTO.