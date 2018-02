¡Vuelve al trono!

Tamarindos recupera la corona tras vencer 3-0 a Cañeros en la final de Juvenil "B"

Iguala, Gro., Febrero 6.- La corona regresó para Tamarindos en el Apertura 2017-18 de la categoría Juvenil “B” junto con una actuación excelsa que fue sellada en la final con un 3-0 sobre Cañeros que no pudo reaccionar luego del primer tanto en contra; tras este resultado los dirigidos por Juan Carlos Peña cerraron una herida que se mantenía abierta luego de la goleada de la edición anterior que los dejó sin nada.

Con este logro los “tamarinderos” sumaron su cuarta corona en Juvenil “B”, todas han sido contra los “leones” en sendas batallas que serán redecoradas para la posteridad tras jugar con intensidad cada pelota que se puso en disputa.

COMENZÓ LA PARTIDA DE AJEDREZ

Tras el silbatazo inicial ambos técnicos mantuvieron su sistema de juego pero no así algunas posiciones de sus jugadores, Cañeros lo hizo con Carlos Adán que de ser delantero pasó a lateral izquierdo, Kevin Memije jugó como delantero y Emerson García fue volante por derecha; por parte de Tamarindos, Axel Alemán arrancó el duelo en lugar de Adolfo Gómez con respecto al once que inició ante Tuzos Igual en la semifinal.

El duelo por adueñarse de la media cancha provocó que los delanteros tuvieran pocas opciones de goles, pero al minuto 13 los “tamarinderos” se vieron forzados a hacer un cambio por la lesión de Héctor González, Adolfo Gómez entró a la cancha y poco a poco fue haciendo una marca efectiva sobre Kevin Memije que no lograba penetrar por las bandas.

Luego de algunas situaciones finalmente fue la escuadra de Cañeros la que dio el primer aviso en la meta “tamarindera”, luego de que Jiovani Díaz en los linderos del área grande sacara un disparo que le sacó pintura al poste.

EL PRIMERO LLEGÓ EN PELOTA PARADA

A partir del minuto 20 el duelo volvió a entrar en suspenso, ambos técnicos movían sus piezas como una partida de ajedrez en la cual poco a poco buscaban acercarse al gol y cuando todo parecía indicar que se irían al descanso con el empate a cero goles, fue la escuadra de Tamarindos la que logró llegar a su objetivo por conducto de una pelota parada, el encargado de hacer efectiva esta situación fue Jared Cambray luego de un centro que llegó desde tres cuartos de cancha, éste siguió la dirección de la pelota para desviarla y techar al meta Rigel Ruiz que ya no pudo recomponer su posición para evitar la caída de su arco, esta anotación gestada al minuto 36 provocó descontrol en la oncena “cañera” que ya no pudo recortar la distancia en el primer tiempo.

JUEGO DE ESTRATEGIAS

Para el segundo tiempo Cañeros hizo una serie de modificaciones en su cuadro, Carlos Adán se fue como delantero, Xavier Saldaña entró para reforzar la defensa, mientras que Kevin Memije fue recorrido como volante por izquierda y Emanuel Castrejón ahora fue puesto como lateral derecho, estas modificaciones parecían darle fuerza pero no lograban tener llegadas de gol.

Al minuto 67 el meta Axel Pérez inició con un par de intervenciones que fueron factor en el encuentro, en la primera soltó la pelota en un centro a su área, el rebote fue a parar a los botines de Carlos Román quien no lo pensó dos veces y sacó un disparo que alcanzó a desviar a tiro de esquina con su brazo, en la siguiente un tiro cruzado lo atajó bien para alejar el peligro.

TAMARINDOS LO LIQUIDA

En los últimos minutos Cañeros dejó espacios que en cualquier momento podrían ser aprovechados por los “albiverdes”, esta situación se hizo realidad al minuto 80 cuando en una salida fallida de la zaga “leonesa”, Cambray filtró un pase al hueco para Luis Rendón quien se perfiló solo y su alma frente al meta Rigel Ruiz quien aguantó lo más que pudo a su rival pero éste sacó un tiro a media altura que fue inútil de atajar, la pelota con fiereza se fue directo a la redes para consumar el 2-0 que fue celebrado con júbilo por parte de jugadores, cuerpo técnico y porra.

En el último minuto del encuentro llegó el tercero para Tamarindos, una vez más Rendón recibió una pelota en los linderos del área para sacar un disparo letal que rubricó el 3-0 con el cual se consumó la cuarta corona de Juvenil “B” para los dirigidos por Juan Carlos Peña.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

Los primeros en ser galardonados la noche del domingo fueron los tres primeros lugares del goleo, Luis Álamo fue tercero con 21 tantos, el segundo puesto fue de Jesús León de Tuzos Iguala luego de anotar 25 tantos y el campeón de goleo en esta ocasión fue Andrés Velasco de Surianos de Iguala tras contabilizar 36 anotaciones. Tuzos Iguala en esta edición fue tercero del certamen, Cañeros pasó a recoger su trofeo de segundo lugar y posteriormente todo el conjunto de Tamarindos pasó con orgullo a recibir el trofeo que los acredita como los nuevos monarcas del apertura 2017-18 de Juvenil “B”.

ASÍ INICIARON

Tamarindos: Axel Pérez, Uziel Rivera, José Ábrego, Axel Alemán, Carlos Peña, Héctor González (Adolfo Gómez), Jaime Osores, Jared Cambray (c), Jair Carmona, Luis Rendón y Luis Álamo. DT Juan Carlos Peña.

Cañeros: Rigel Ruiz, Santiago Peña, Cristopher Mayorales (Xavier Saldaña), Carlos Adán, Emerson García (Kevin Rosas), Emmanuel Castrejón, Abraham Gama (Leo Obispo), Miguel Salgado (c), Kevin Memije y Said Román. DT Luis Salgado.

Árbitro central, Félix Fernández; asistente 1, Jesús Teliz; asistente 2, Rafael Marino y cuarto árbitro Antonio Ramírez.