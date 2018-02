Frank en su tinta

LA CANDIDATURA a la alcaldía por Acapulco está poniendo en riesgo la alianza Por Guerrero al Frente (integrada por PRD, PAN y Movimiento Ciudadano). Y es que tanto perredistas como “naranjas” se sienten con el derecho de poner al candidato porque ambos partidos ya han gobernado el puerto (el PRD en cuatro ocasiones y el MC en una). Esta semana será definitiva. Si no hay acuerdo, cada partido irá con candidato propio, lo cual beneficia a la alianza Transformemos Guerrero (que forman PRI y Partido Verde). El rompimiento entre PRD y MC incluiría otros municipios de la entidad, entre ellos Iguala……. POR CIERTO, el partido del Sol Azteca mantiene suspendida desde la noche del sábado su sesión Consejo Estatal Electivo, debido a que no hay acuerdos entre las corrientes por el reparto de las candidaturas. Y es que hay líderes de tribus que quieren imponer sus candidatos aunque no ganen. Uno de los inconformes es Sebastián de la Rosa (de Coduc), quien amenaza con irse del PRD si este martes no le respetan los espacios que pide para su corriente. Sebastián se lanzó con todo contra los líderes de Nueva Mayoría, Evodio Velázquez Aguirre y Beatriz Mojica Morga. Advirtió que “el PRD está a punto de ser un partido que caiga en debacle por la “ambición del binomio Velázquez Aguirre-Mojica Morga, quienes a pesar de que ya tienen la candidatura al Senado de la República en primera fórmula, han implementado una actitud de rapiña y de chantaje para apoderarse de las candidaturas a las presidencias municipales más representativas”…….. EN EL PRI, el sábado 76 aspirantes solicitaron su registro como precandidatos a las presidencias municipales. En la mayoría de los municipios fueron precandidatos únicos, por lo que en automático, el próximo domingo, se convertirán en candidatos. En Iguala, David Gama; en Taxco, Flor Añorve, en Tepecoacuilco, Ignacio Ocampo; en Cocula, Teresa Manjarrez, en Teloloapan, Jesús Martínez; y en Huitzuco, José Luis Ávila…….. TAMBIÉN el sábado se realizaron las asambleas para cumplir con este protocolo del partido tricolor y recibieron sus constancias los candidatos del PRI a diputados locales. Ya son candidatos Eric Catalán Rendón por el Distrito 22 de Iguala, Omar Jalil Flores Majul por el Distrito 21 de Taxco; y Héctor Ocampo Arcos por el Distrito 23 de Huitzuco……. MANUEL Añorve Baños y Gabriela Bernal Reséndiz estuvieron este lunes en Iguala en precampaña. Son la fórmula del PRI-PVEM-Panal al Senado de la República. Primero ofrecieron una conferencia de prensa acompañado por David Gama Pérez y Eric Catalán Rendón. Posteriormente sostuvieron un encuentro con líderes priistas del municipio, donde Manuel Añorve destacó que el reencuentro con la militancia los fortalece para hacer una campaña de propuestas concretas y posteriormente ganar las elecciones el 1 de julio. Una propuesta es que los afiliados al Seguro Popular sean atendidos también en las clínicas del IMSS y del ISSSTE…….. SIMPLE dato (1): En la lista de consejeros del PRD hay unos 60 que ya fallecieron, como Octaviano Santiago Dionicio y Rosalío Wences Reza; y otros, que ya no van a las sesiones porque están en Morena, como Saúl López Sollano y Félix Salgado Macedonio…….. SIMPLE dato (2): En lo que va del sexenio la gasolina Magna subió 64 por ciento. Llenar un tanque de 40 litros es hoy hasta 58 pesos más caro que a principios de este año……… PUNTO.