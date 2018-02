Palabrerío

Lo que se puede observar en los registros de los precandidatos a diputados y a presidentes por el municipio de Iguala, es que la mayoría son los de siempre, cartuchos quemados que nada sustancial han hecho por la ciudadanía, los peores son los que van de un partido a otro presentándose como adalides de la democracia cuando en realidad son los cartuchos más quemados de todos los que recurrentemente sin vergüenza alguna, pretenden volver o repetir en la función pública con el único mérito de ser parientes, amigos o amantes de las cúpulas partidistas.

Tanto el PRI, como EL PRD y ahora MORENA de por estas tierras, llevan de precandidatos a una mayoría de políticos engreídos y haraganes que sólo saben cobrar sueldos exagerados a costillas del hambre del pueblo. Si se les despojara de sus máscaras con sus sonrisas acartonadas que de tanto usarlas algunos (as) ya parecen momias, se vería su rostro real de codicia, mezquindad y cinismo.

Sólo basta escucharlos hablar para descubrir su ignorancia ideológica, y su carencia de una filosofía política que pondere el desarrollo de la sociedad de manera armónica. A este grupo que conforma algo así como un zoológico político, no se les debe tomar en serio, pues su discurso embutido de promesas que nunca han cumplido, ya parece un pésimo chiste contado miles de veces y que por lo tanto ya aburre. La gente que asiste a sus mítines lo hace solamente porque va acarreada con la promesa de recibir algo a cambio, como una despensa o unos cuantos pesos para matar el hambre de ese día. Lo que predomina en este bestiario son los bajos niveles de inteligencia, insensibilidad social y desprecio por las clases populares, porque no saben hacer otra cosa que lucrar con el dinero del pueblo, pues cuando pierden una candidatura o elección se les viene el mundo encima porque no saben hacer nada productivo que les genere los enormes ingresos que obtienen de manera fraudulenta en el servicio público.

Obnubilados por las migajas que les dan, la mayoría de los periodistas complementan esta mascarada, pues no les ven ni un solo defecto a estos sátrapas, antes al contrario, van propiciando a su paso una fervorosa feligresía.

Estos cartuchos quemados de la política, tienen el mérito de saberse adueñar con sus lacayos de la comunicación, de los escenarios del show político y de los montajes carnavalescos para engañar a los incautos y engatusar más a los lame botas.

EL PANORAMA PARECE CAMBIAR un poco en Iguala ante la posibilidad de contar con un candidato independiente para la presidencia del municipio, sólo que si se rodea de cartuchos quemados para conformar su planilla o personajes que solamente le aportaría los votos de sus familiares, estaría derrotado desde antes de las votaciones. El comentario obedece a que ex funcionarios priístas fraudulentos, y perredistas señalados de cómplices por omisión de los abusos y atropellos que se cometieron en el pasado gobierno perredista de este municipio, ya levantaron su dedo para que se les tome en cuenta para salvar a Iguala de la corrupción y el abuso de poder, de haber un concurso de cínicos serían campeones ¿o no?

En fin, como dijera un distinguido amigo mío: “gane quien gane yo tendré que seguirle chingando para sostener a mi familia pues no vivo de los políticos”.

ELLA ES UNA MUJER ADICTA al peligro emocional, ha dependido en cuestiones materiales de hombres megalomaniacos o alcohólicos. Ha sobrevivido a desdenes y pobreza, escapó de los laberintos del mundo subterráneo, superó la desmesura del éxito de la noche y el olvido en la inmediatez cotidiana, con un desdén sustantivo que se diluye paulatinamente mientras su leyenda se consolida en el dispensario de mi despostillado espíritu contemplativo. La perfección no es su sello particular, pero sí su estilo abismalmente sensual, de sentimientos imposibles y conductas inesperadas al margen de lo esperado comúnmente. Ella marcó el destino de mi graduación emocional.

