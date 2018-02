Guillermo del Toro, recibe galardón por parte del Sindicato de Directores de EU

El romance fantástico “The Shape of Water” se llevó otro galardón clave en esta temporada de premios con la victoria de Guillermo del Toro el sábado en la gala del Sindicato de Directores de Estados Unidos.

“The Shape of Water”, una historia sobre una mujer muda que se enamora de una criatura marina, se ha convertido en la favorita de la temporada con un premio del Sindicato de Productores y 13 nominaciones a los Oscar.

El cineasta mexicano Del Toro dijo que su película está “llena de muchos motivos por los que no debería funcionar, y son los motivos por los que funciona”. Dedicó el premio a su madre y a su padre, que ha estado enfermo.

Del Toro competía con Greta Gerwig (“Lady Bird”), Christopher Nolan (“Dunkirk”),Martin McDonagh (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) y Jordan Peele(“Get Out”) por el máximo galardón de la noche. Peele se llevó el premio a mejor director novel por su taquillera cinta de terror.

“Todo esto es una experiencia muy surrealista, conflictiva. Este ha sido el mejor año de mi vida sin duda”, dijo Peele. “Al mismo tiempo, he tenido que equilibrar eso con el conocimiento de que este no es un buen año para este país. Este no es un buen año para muchos de nosotros”.

Otros ganadores el sábado eran Matthew Heineman por el documental “City of Ghosts”, Jean-Marc Vallee por “Big Little Lies”, Reed Morano por “The Handmaid’s Tale” y Glenn Weiss por dirigir los 89os Premios de la Academia.