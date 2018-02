Registra PRI precandidatos a las alcaldías de la entidad

Los aspirantes a las presidencias municipales son personas que cuentan con las simpatías y respaldo de la gente de sus municipios, lo cual da la certeza de ganar el 1 de julio, afirmó Heriberto Huicochea Vázquez, líder del tricolor en Guerrero

Chilpancingo, Gro., Febrero 4.- La presidenta de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verónica Muñoz Parra, este sábado dio entrada al registro de los precandidatos para contender por las alcaldías de la entidad guerrerense, cuya ratificación que los oficializará como candidatos será el 11 de febrero en convención de delegados.

Los precandidatos priistas de la región son: David Gama Pérez, por el municipio de Iguala de la Independencia; Flor Ocampo Añorve, por Taxco; Ignacio Ocampo Zavaleta, por Tepecoacuilco; José Luis Ávila López, por Huitzuco de los Figueroa; Juan Carlos Rodríguez Barrera, por Ixcateopan y Ramiro Gutiérrez Baiza, por Cuetzala del Progreso, entre otros.

A temprana hora, el presidente del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez y Muñoz Parra recibieron uno a uno los documentos de los precandidatos, que estuvieron acompañados de los candidatos al Senado, Manuel Añorve y Gabriela Bernal, así como del diputado local Héctor Vicario Castrejón y la clase política priista.

El precandidato del PRI a la alcaldía de Iguala, David Gama Pérez, dijo que él tiene la confianza en que se validen sus documentos y que el 11 de febrero en la convención de delegados sea ratificado como candidato a alcalde.

“Yo me siento muy contento, he sido el único que me he registrado, no sé si haya más aspirantes de Iguala que se vayan a registrar. Esto se define el 11 de febrero, estoy muy contento porque el PRI me haya dado la oportunidad de poderme a inscribir como precandidato”.

“Le agradezco a la militancia priista, a los sectores y decirles que este proceso que se avecina, vamos con todo y vamos a ganar toda la planilla. Todos vamos a ganar, porque vamos a trabajar para ello, gracias a toda la gente que confía en mí y me respalda”.

La precandidata a alcalde por Taxco, Flor Ocampo Añorve, dijo que la gente de Taxco está volcada en el ánimo y trabaja en unidad para ganar las elecciones. “Vamos a ganar porque vamos unidos, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar en todas las boletas”.

El precandidato a alcalde por Tepecoacuilco, Ignacio Ocampo Zavaleta dijo que él se ha caracterizado como un hombre de trabajo, mesurado y con mucha sensibilidad y diálogo y quienes lo conocen sabe que es un hombre que trabaja con resultados y esa es su mejor carta de presentación ante la gente de su pueblo.

El precandidato a alcalde por Huitzuco, José Luis Ávila López,- quien busca la reelección dijo que dará seguimiento a sus proyectos como es el agua potable, la obra pública, el campo, el sector educativo y otros rubros que son muy importantes para el desarrollo del municipio huitzuquense como lo ha hecho todos los días.

Asimismo, el precandidato a alcalde de Ixcateopan, Juan Carlos Rodríguez Barrera, dijo que los jóvenes también están participando y tienen la energía y las ganas de trabajar para su pueblo y por eso, espera que una vez que sea ratificado como candidato, buscará el respaldo de la gente para ganar el municipio.

También se registraron como precandidatos, la diputada federal Beatriz Vélez Núñez y Hermes Moreno para Chilpancingo; Saúl Nava Astudillo, para Tixtla; el actual alcalde de Chilapa, Jesús Parra García, quien va por la reelección; Serafín Hernández Landa, para la alcaldía de Heliodoro Castillo (Tlacotepec); Gilberto Solano y Eladio Vázquez Sierra, ambos para la presidencia municipal de Tlapa.

Por Acapulco se registraron el diputado federal con licencia Ricardo Taja Ramírez y el líder cetemista, Rodolfo Escobar Ávila.

Timoteo Arce Solís se registró para la presidencia municipal de Cutzamala de Pinzón y Tulio Téllez para Apaxtla de Castrejón.

Asimismo, Angélica María Ramírez, por Huamuxtitlán; Elpidio López Hernández, por Tlalixtaquilla; Florentina Avilés Sierra, por Zapotitlán Tablas y Jorge Aguilar, por Copanatoyac.

Además el actual alcalde de Xalpatláhuac, Rosendo Larios Rosas, quien busca reelegirse y Vicente López Carrasco, por el municipio de Malinaltepec.

El dirigente estatal priista dijo que los precandidatos a alcaldes son hombres, mujeres y jóvenes que cuentan con las simpatías y el respaldo de la gente de sus respectivos municipios, con los que van a ganar en las elecciones del próximo 1 de julio.

Indicó que el PRI encabezará 66 municipios y 14 municipios serán candidaturas de fórmula donde el Partido Verde Ecologista de México determinará al abanderado. Y sólo el de Ayutla será seleccionado bajo el método de usos y costumbres.

Agregó que las candidaturas del tricolor se definirán a través de un sistema de competencia, que evaluará la convención de delegados y la comisión de postulación. Se espera que en marzo se ratifiquen y se determinen las candidaturas del PRI para los ayuntamientos.

Huicochea Vázquez dijo que habrá filtros para que se eviten precandidatos con nexos con la delincuencia organizada, por ello están en la revisión de las declaraciones patrimoniales, fiscales, intereses y cumplir con los requisitos.

Erik Catalán, Omar Jalil y Héctor Ocampo, son ya candidatos a diputados locales

Por unanimidad de votos y arropados por la clase política de los diferentes sectores, los precandidatos a diputados locales, Omar Jalil Flores Majul, por el XXI Distrito Electoral con sede en Taxco de Alarcón; Erik Catalán Rendón, por el XXII Distrito Electoral, con sede en Iguala; Héctor Ocampo Arcos, por el XXIII Distrito, con sede en Huitzuco y César Armenta Adame por el I Distrito Electoral con sede en Chilpancingo, recibieron su constancia avalada por la Convención de Delegados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que participen como candidatos en la contienda electoral del próximo 1 de julio.

En las convenciones de delegados que se desarrollaron de manera simultánea en los municipios sedes de los distritos, los candidatos electos, Flores Majul, Catalán Rendón, Ocampo Arcos y Armenta Adame, dijeron tener la confianza de ganar las elecciones constitucionales del 1 de julio, con el apoyo de todos los ciudadanos que creen en ellos y los respaldan.

En la convención distrital de Taxco, Omar Jalil ratificó su compromiso de trabajo con la gente de Taxco y los municipios que conforman su distrito y desde el Congreso de Guerrero, sabrá responderle a la gente.

En la Convención de Delegados en el 22 Distrito Electoral, el candidato a diputado local Erik Catalán, fue arropado por el senador de la República Esteban Albarrán Mendoza; el diputado local con licencia y precandidato a alcalde de Iguala, David Gama Pérez; el dirigente priista de Iguala, Emmanuel Estrada López; los más de 600 delegados y por los integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Internos, así como simpatizantes y líderes de colonias.

Al hacer uso de la palabra, Catalán Rendón destacó que durante estos últimos años se ha demostrado que “la solidaridad, el trabajo, los sacrificios y el amor por nuestra tierra nos dan la oportunidad de buscar un espacio, en donde la voz de Iguala sea escuchada, un espacio en donde se tomen decisiones en favor de los y las igualtecas, un espacio en el Congreso del estado de Guerrero.”

“En breve enfrentaremos una campaña que exigirá todos nuestros esfuerzos y talentos, una campaña que nos pondrá a prueba para medir de qué estamos hechos; el reto no es sencillo, pero con el favor de Dios, el trabajo de ustedes y la confianza de los igualtecos ganaremos. Nuestro compromiso con Iguala no es de un día o una temporada, nuestro compromiso y trabajo es permanente. Conocemos cada rincón de Iguala, durante años lo hemos recorrido, sabemos perfectamente lo que necesita y desde el Congreso defenderemos los intereses de las y los igualtecos; es justo, es necesario y es urgente”.

Aseguró que desde el Congreso del Estado trabajará hombro con hombro con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, a fin de impulsar a Iguala como un municipio con desarrollo económico, rural y de recursos naturales; un desarrollo en lo regional y en lo urbano. Y sobre todo, desde el Congreso seguiremos impulsado la calidad de vida de los y las igualtecas y la construcción de un municipio mucho más próspero y justo.

Mientras que en Huitzuco, Ocampo Arcos estuvo acompañado por el diputado local del 23 Distrito, Héctor Vicario Castrejón y el precandidato a alcalde de Huitzuco, José Luis Ávila López y los delegados a la convención, quienes de manera económica lo ratificaron como candidato a diputado local del PRI por el XXIII Distrito.

Ante la gente de los municipios que conforman el distrito, Héctor Ocampo pidió su respaldo y apoyo porque se trata de una contienda complicada en el cual saldremos avantes. “Me comprometo a trabajar intensamente y a ras de suelo, seré un candidato ‘todo terreno’, que ponga su mayor esfuerzo y madurez política para aplicarme de manera responsable”.

“Desplegaremos un trabajo austero y sin frivolidades muy cercano a la gente, para escuchar todas las expresiones y grupos sociales y conocer de manera directa sus problemas y necesidades que serán pieza fundamental para delinear una agenda legislativa. Vamos a una contienda donde se privilegie el diálogo, la inclusión y la propuesta, no abonaremos al encono ni a la polarización social que sólo divide a los pueblos”.

“Estoy preparado y nos distingue el trabajo, hemos demostrado capacidad para superar las adversidades por difíciles que sean; actuando con responsabilidad y valor para cuidar siempre del bienestar y la tranquilidad de la población. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, con el ejemplo del primer priista de nuestro estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; que día a día trabaja incansablemente por la prosperidad de las familias guerrerenses, garantizando igualdad y justicia social”.

“Nuestro gobernador le ha dado rumbo a un estado que enfrenta grandes desafíos y rezagos históricos, ha logrado reencauzar la gobernabilidad y ha generado las condiciones para el desarrollo de Guerrero, por eso mi programa de trabajo tiene como propósito fortalecer la ruta de progreso que él ha definido para Guerrero, como legislador revisaré que los ordenamientos jurídicos se apliquen conforme a derecho”.

Es por eso –dijo Ocampo Arcos-, daremos certeza desde la ley de Desarrollo Rural Sustentable a los productores del campo, para que continúen recibiendo de manera oportuna y gratuita el fertilizante; garantizando que desde el Congreso se apruebe la partida presupuestal para este programa, cuya inversión conjunta con los ayuntamientos supera los mil trescientos millones de pesos.

De igual manera, mi compromiso con las mujeres será presentar reformas a esta Ley para garantizar que este sector tenga participación equitativa en los apoyos a proyectos productivos. Impulsaré reformas a la Ley Orgánica del municipio libre y soberano para que la equidad de género sea una realidad en los cargos directivos de los ayuntamientos y tengan las mujeres los mismos espacios con salarios dignos y sin diferencias de género.

“A todos los conozco de manera personal, los considero mis amigas y amigos y eso me motiva sobremanera a participar en este proceso; por lo que haré mi mayor esfuerzo desde ahora para corresponder a la confianza que me están dando en esta asamblea para representarlos en el Congreso”, aseguró.