Piden a transportistas esperar dictamen sobre alza de tarifas

El delegado regional de Transportes, Jesús Munive Juárez, informó que los taxistas están cobrando 5 pesos de más de acuerdo a la distancia y en esa situación no habrá ajuste, sino que se va a legalizar el aumento que han hecho

Iguala, Gro., Febrero 4.- El delegado regional de Transportes, Jesús Munive Juárez llamó a los transportistas de Iguala, Tepecoacuilco y Huitzuco a ser pacientes y esperar que la Comisión Mixta de Transportes determine si hay o no, el ajuste de la tarifa que vienen demandando desde el año pasado.

Luego de haber instalado las mesas de trabajo para ir formulando los diálogos y las propuestas que conlleven al ajuste de la tarifa, que en el caso de los taxis seguramente solo se hará oficial los cinco pesos que han incrementado desde el año pasado.

En entrevista, Munive Juárez dijo que esta insistencia ha sido más notoria por el incremento no oficial que han hecho los transportistas en algunas partes del estado “y como no queremos que esto pase en Iguala, estamos siendo el enlace con las autoridades estatales para que se haga el ajuste, que sería solo en las combis y urvans, pero será oficial en el momento que la Comisión Mixta lo autorice”.

“Hemos estado haciendo reuniones para tratar de llegar a acuerdos. Todavía no hay acuerdo, hemos llegado a la conclusión y lo hemos hecho saber que los taxistas están cobrando cinco pesos de más de acuerdo a la distancia y en esa situación no habrá ajuste, más bien se va a legalizar lo que están cobrando, porque ya lo están haciendo”.

“Lo único que estamos parando es en el servicio urbano, que son las combis y urvans, donde nadamas la propuesta, sería de un peso, no más, porque los transportistas están conscientes que no quieren lacerar al usuario, que no quieren abusar de un incremento de un tanto por ciento, solo es un pequeño ajuste que se está revisando, que hasta ahora está sin ser aprobado”.