Educando con Valores

“Nunca se entra, por la violencia, dentro del corazón”

Winston Churchill

Una de las problemáticas sociales y de salud pública que más lacera a nuestra sociedad es la violencia de género… las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. Ahora bien, la violencia de pareja se refiere al comportamiento de la pareja o ex pareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control. En cuanto a la violencia sexual, se ha definido como cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito.

Según cifras del INEGI, en México el 66 por ciento de las mujeres mayores de 15 años en el país, -que son aproximadamente 30.7 millones-, han vivido alguna forma de violencia en sus distintas formas: escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja. Inclusive, existe una reciente forma de acoso y violencia contra la mujer, generada por el uso del internet y de las redes sociales digitales. Según el documento denominado “La violencia en línea contra las mujeres en México”, que coordina el Informe para la Relatora sobre Violencia contra las Mujeres, este tipo de violencia ha tenido un crecimiento gradual a nivel mundial; precisa que de mil 126 casos procedentes de siete países (de los que se toma a México como muestra), la mujeres de entre 18 y 30 años son más vulnerables a sufrir violencia a través del internet, y 40 por ciento de los agresores son conocidos.

Lamentablemente, de acuerdo con el Atlas de Género, elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en nuestro país, 62.77 por ciento de las mujeres mayores de 12 años ha sufrido de violencia física a lo largo de su vida y Guerrero concentra el mayor número de homicidios de mujeres, con 12.79 por ciento. En contraste, Yucatán tiene la tasa más baja, con 1.24 por ciento. Puebla, Michoacán, Nayarit, México, San Luis Potosí y Zacatecas poseen los porcentajes más altos de violencia física y sexual contra mujeres casadas o unidas de 15 años en adelante, con 9.92, 9.91, 9.20, 9.15, 9.14 y 8.97 por ciento.

Si bien ha habido grandes esfuerzos para prevenir y abatir la violencia de género, y además de las instituciones, cada día más, la sociedad civil se involucra en actividades en contra de la violencia de género, es necesario reconocer que, sin darnos cuenta, en nuestra vida cotidiana, y sin percatarnos, contribuimos a perpetuarla. Por ejemplo, escuchamos y repetimos frases que minimizan a las mujeres y, en el caso de los hombres, contribuyen a perpetuar conductas machistas… y es que por mucho tiempo, las frases sexistas han sido parte de nuestra educación, lo que inconscientemente ha conducido a perpetuar la discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres. Es muy frecuente que, en algún momento de nuestras vidas, hayamos escuchado al menos una de las múltiples frases sexistas que abundan en nuestro lenguaje: expresiones que van desde “calladita te vez más bonita”, hasta “la que no enseña no vende”, pasando por una infinidad de frases destinadas a demeritar el valor, talento y habilidades de nosotras, las mujeres, intentando limitarnos o encasillarnos como objetos sexuales, cuyo único fin es complacer o satisfacer a los hombres. Y es necesario reconocer que los hombres también pueden llegar a ser víctimas, pues hay frases destinadas a “poner a prueba” su masculinidad, presionándolos para ser fuertes, exitosos, reprimir sus emociones o comportarse de formas en las que es posible que no se sientan cómodos: “los hombres no lloran” o “no seas nena”.

Por lo anterior, es necesario participar, incidir, visibilizar, transformar… según organizaciones no gubernamentales, para propiciar cambios duraderos, es importante que se promulguen y se apliquen leyes, y se formulen y ejecuten políticas que promuevan la igualdad de género del modo siguiente: a) Poniendo fin a la discriminación de la mujer que persiste en las leyes relativas al matrimonio, el divorcio y la custodia; b) Poniendo fin a la discriminación que persiste en las leyes sobre sucesiones y propiedad de activos; c) Mejorando el acceso de la mujer al empleo remunerado; d) Formulando políticas y planes nacionales para combatir la violencia contra la mujer, y dotándolos de medios.

Hay mucho por hacer, mucho en qué contribuir: la familia y la escuela no pueden eximirse de la gran responsabilidad de transformar esta realidad, y están obligadas a responder de forma eficiente, por lo que quienes estamos inmersos (as) en el ámbito educativo, debemos comprometernos, capacitarnos y ser congruentes. Y sin duda, el inicio debe ser lo que podamos hacer por nosotras mismas: ser solidarias, practicar la sororidad, sabernos juntas, reconocer nuestros derechos y organizarnos para ayudarnos cuando sea necesario. Más allá de una conmemoración, de una campaña o de una estrategia institucional o política, nuestra actitud en el día a día, contribuirá a construir un mejor escenario de vida para todas… ¡y para todos¡

