Abusan agentes de Tránsito de motociclistas: Regidora

Nancy Armenta Espinoza, de la Comisión de Migrantes, acusó que los oficiales de la dependencia vial, aún cuando las personas portan casco y licencia, les quitan la moto por no contar con sus placas, pero a otros los dejan transitar sin cumplir con estos requisitos, lo cual merece una inspección para corregir estos vicios de los agentes

Iguala, Gro., Febrero 3.- Por los vicios e irregularidades que en flagrancia violentan los Derechos Humanos, la regidora de la Comisión de Migrantes, Nancy Armenta Espinoza, solicitó al presidente municipal, Herón Delgado Castañeda que revise el trabajo de los operativos contra los motociclistas que han sido infraccionados aún cuando éstos portan su casco de protección y licencia, por el simple hecho de que su moto no lleva placas.

La regidora Nancy Armenta Espinoza dijo que a ella le ha tocado ver los operativos coordinados por Santiago Figueroa y ha visto que a muchos de los motociclistas se les detiene por no portar su casco y no llevar placas, y curiosamente a algunos los dejan transitar sin casco y sin placas lo cual merece una revisión para corregir esos vicios.

“La ciudadanía debe estar al tanto de lo que está pasando, yo no estoy de acuerdo en cómo está actuando Tránsito Municipal. Hay muchos operativos contra los motociclistas, la gente está inconforme con esta situación".

"Estoy a favor de que los motociclistas cumplan con los reglamentos, pero estoy en contra de las prácticas de Tránsito y estoy en contra de las prácticas de los oficiales, porque no es posible que si llevan casco y licencia, te quiten la moto por no llevar placas. Entonces, le pido de favor a la ciudadanía que tiene motocicleta que si va a manejar su moto y no tiene placas, que mejor ni la saque, porque tránsito se las va a quitar”.

“Yo platiqué con Santiago Figueroa y le pregunté por qué pasa esto en Tránsito, él me dice que actúa con base al reglamento. Esto lo tenemos que dar a conocer a la ciudadanía, porque tal parece que nada más lo sabe usted, le dije, pero la gente no lo sabe, si no lleva placas, el motociclista debe ser infraccionado y no quitarle la moto”.

Dijo que es preocupante que las autoridades municipales a través de Tránsito abusen no sólo contra los motociclistas sino también contra los automovilistas en los operativos y retenes. “Las autoridades municipales deben frenar este tipo de atropellos por parte de sus oficiales de Tránsito. Nosotros estamos de acuerdo con la autoridad municipal, en que se infraccione a los motociclistas que no usan casco, estamos de acuerdo que infraccionen aquellos que llevan dos o más personas, pero no estamos de acuerdo en los abusos de autoridad. Yo estoy en contra de esos abusos”. afirmó.