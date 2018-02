Se deben respetar los acuerdos de la coalición “Por Guerrero al Frente”

Chilpancingo, Gro., Febrero 3.- El dirigente en Guerrero del partido Movimiento Ciudadano (MC), Luis Walton Aburto, señaló que se deben respetar los acuerdos expresados en el convenio de la coalición “Por Guerrero al Frente”, en respuesta a las declaraciones de algunos líderes políticos, en el sentido de que la candidatura a la Presidencia Municipal de Acapulco debe ser para el PRD y para los acapulqueños.

Ante representantes de la prensa, Walton expresó su malestar por las declaraciones que algunos perredistas hicieron en el acto de adhesión al precandidato David Jiménez Rumbo, del PRD.

“Es cierto que Mejía Berdeja no es de Acapulco, pero tampoco lo es Jiménez Rumbo, quien en este momento ni siquiera es diputado por la circunscripción de Guerrero, sino de Michoacán, estado en el que nació”, espetó Walton.

Y agregó que “el Frente no se creó para proteger a nadie ni para establecer pactos de impunidad, sino para mejorar las cosas, entre ellas la honestidad y la transparencia”.

Ante esto, dijo que hablará con la dirigencia del PRD para “que cesen ese tipo de comentarios que en nada abonan a la unidad de la coalición”, aunque se congratuló porque “los comentarios los hicieron algunos miembros del PRD y no la dirigencia, porque esa sería una señal muy grave para la continuidad del frente”.

Consideró que “para seguir avanzando juntos se deben respetar los acuerdos establecidos en el convenio”, los cuales precisan que la elección del candidato a la Presidencia de Acapulco será mediante encuestas, análisis del perfil idóneo y ponderación de los candidatos.

Agregó el dirigente de Movimiento Ciudadano, a pregunta expresa de un reportero, que Movimiento Ciudadano aceptó las reglas de la contienda para la elección del candidato, y que si en estricto apego al método alguien más que no sea Mejía Berdeja resulta electo, “por supuesto que lo apoyaremos y continuaremos en el frente”.

Empero, “no será así si se rompen las reglas y se establecen pactos de continuidad para proteger irregularidades del actual gobierno municipal, como tal parece que algunos pretenden hacer”, concluyó.