Presentan denuncia penal contra Leyva, por desvíos

La Auditoría Superior del Estado, demandó al alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva por la presunta malversación de 24 millones de pesos

Chilpancingo, Gro., Febrero 2.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) demandó penalmente ante el Ministerio Público local, al presidente municipal con licencia, Marco Antonio Leyva Mena bajo la presunción de que habría malversado o desviado en su propio beneficio un monto superior a los 24 millones de pesos.

De acuerdo con una nota difundida en Noticieros Televisa, Alfonso Damián Peralta, titular de la ASE, dijo que se tiene la presunción de que Leyva Mena incurrió durante los dos años que gobernó este municipio en “conductas de tipo penal”.

El pasado 10 de enero, el mismo Damián Peralta dijo que Marco Leyva no ha podido comprobar 61 millones de pesos, parte de los recursos que el Ayuntamiento de Chilpancingo ejerció durante el año 2016.

Esta denuncia penal se suma a otra interpuesta en diciembre del año pasado, en la que se acusa a Leyva Mena de sustraer toda la información sobre movimientos financieros realizados durante los dos años que el inculpado estuvo al frente del Ayuntamiento de Chilpancingo, se dice en la nota.

“El 15 de diciembre nosotros ya habíamos presentado una denuncia penal por ejercicio indebido del servicio público. Esto es en función de que la administración actual, la administración municipal actual, nos notificó que había sido sustraída la documentación comprobatoria de los recursos públicos que, acreditada en el periodo de Marco Antonio Leyva Mena”, señaló Alfonso Damián Peralta en el noticiario aludido.

INTERPONDRÁN OTRAS DENUNCIAS CONTRA MARCO LEYVA: TEJEDA

Por su parte, el alcalde sustituto de Chilpancingo, Jesús Tejeda Vargas, reveló que integrarán otras denuncias penales en contra de su similar con licencia, Marco Antonio Leyva, porque –insistió- existen desvíos de recursos financieros de obras que se realizarían en el 2017 con recursos federales.

Tejeda Vargas explicó que hubo una partida presupuestal destinada a la construcción de la avenida Juan Álvarez por el orden de los 9 millones de pesos, pero dicha obra no se inició y por tal motivo el recurso económico debería estar completo en su respectiva cuenta bancaria

Tejeda Vargas aclaró que ese recurso económico está incompleto, sólo 7 millones de pesos. Agregó que existen otras cuentas bancarias a las que les hace falta dinero.

Abundó que existen además denuncias de habitantes de colonias y comunidades porque muchas obras quedaron inconclusas, otras sólo se iniciaron y algunas ni siquiera se han empezado.

“Si no denunciamos, nos van a tomar como cómplices por omisión, (dirán) que sabíamos del desvío de recursos”, expresó.

En ese contexto, dijo que “con mucha responsabilidad, no nos corresponde a nosotros terminar (las obras), pero sí vamos a denunciar los hechos para que se aclare dónde está el dinero faltante”.

MALM NO HA COMPROBADO 61 MDP: DIPUTADO

En tanto el presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el diputado Samuel Reséndiz Peñaloza, descartó que haya una campaña de linchamiento contra el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena.

El diputado local por el PRI sostuvo este jueves que “no hay ningún linchamiento hacia el alcalde con licencia, hemos intervenido como Congreso para mantener la situación de gobernabilidad de Chilpancingo, porque primero está la ciudadanía y luego el interés político”.

Recordó que en la Comisión que preside se presentaron empresarios de la capital para denunciar una serie de irregularidades cometidas supuestamente por Leyva Mena, de quien el titular de la ASE, Alfonso Damián Peralta, dijo el pasado 10 de enero que no ha podido comprobar más de 61 millones de pesos del ejercicio de recursos municipales del 2016.

El legislador del PRI sostuvo que los datos de la ASE “son muy puntuales”, como lo son también sus informes sobre el Ayuntamiento de Acapulco, “en donde estamos esperando que termine la segunda fase de la revisión a la cuenta pública del 2016”.

Samuel Reséndiz recordó que en el caso de Chilpancingo ya se dieron resultados del 2016, “falta el 2017; en febrero se entrega la cuenta y habremos de revisar” sus movimientos financieros y administrativos.

Señaló que en la fracción del PRI “tenemos una sola postura: se tiene que terminar la impunidad en el tema del manejo de los recursos públicos, tienen que asumir sus responsabilidades quienes cometan irregularidades”.

Descartó que este tema vaya a perjudicar al PRI: “no, porque hemos antepuesto el interés de la gobernabilidad y el interés de los ciudadanos y el alcalde con licencia ha trazado una ruta (de confrontación con el gobernador), la cual respetamos”.