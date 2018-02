Piden militantes del PAN que Parra Gómez sea candidato de la coalición

Representantes de la vieja guardia del Partido Acción Nacional (PAN) y simpatizantes de ese instituto político en Taxco, pidieron a su dirigente estatal, Marco Antonio Maganda Villalba, que el ex auditor interno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, Marcos Efrén Parra Gómez, sea tomado en cuenta al momento de designar al candidato de la coalición “Por Guerrero al Frente” para competir por la alcaldía taxqueña.

En un documento firmado y entregado en la sede del blanquiazul estatal, los solicitantes justificaron que el también ex alcalde, ex diputado y ex delegado federal de Sedesol, Economía e IMSS en Guerrero tiene la capacidad de desarrollar un buen papel en los comicios de Julio próximo como representante de ese instituto político.

Los firmantes miembros activos y simpatizantes de Acción Nacional en Taxco, Marina Carranza Figueroa, Teresa Cortes Cervantes, Artemia Cortes, Antonio Gallegos García, Guillermo Cordero Sánchez, Filiberto Chávez Rosas, Carlos Guerra Álvarez, Miguel Ángel Bahena Arroyo y Alfredo Martínez, indicaron que la definición del candidato se haga en función de la capacidad, experiencia, militancia y presencia, cuyas cualidades las atribuyen a Marcos Efrén Parra.

Pidieron que en cumplimiento al convenio de coalición establecido por el PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano (MC), donde se estipula que la candidatura a la presidencia municipal de Taxco será encabezada por el blanquiazul, el ex abanderado a gobernador de Guerrero Parra Gómez sea tomado en cuenta.

En su carta, puntualizaron que el distinguido panista tiene amplias posibilidades de triunfo electoral y de fortalecer al blanquiazul no solo en Taxco, sino en la zona norte y de esa manera contribuir en el respaldo hacia su abanderado a la presidencia de la república.

Con el destape de Marcos Efrén Parra Gómez, el PAN estaría elevando a cuatro el número de aspirantes a la alcaldía representando a la coalición “Por Guerrero al Frente” pues están en la lista el actual dirigente local de ese partido, Andrés Bahena Montero; el ex regidor y ex candidato a diputado local por el distrito 21, Venancio Díaz Arroyo, y el ex alcalde y ex legislador local Ramiro Jaimes Gómez.

En octubre pasado el ex auditor del TSJ, Marcos Efrén Parra Gómez, fue reconocido por el Senado de la República de Argentina con la distinción “Gobernador Enrique Tomás Cresto” por su aporte al Desarrollo Económico Integrado de América Latina y se le consideró como parte del grupo “Lideres para el Desarrollo”, por la trascendencia regional de su labor y contribución al bienestar de la sociedad latinoamericana.