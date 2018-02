Se han reconstruido 26 mil casas dañadas por sismos: Peña Nieto

Izúca de Matamoros, Puebla, Febrero 2.-

Al hacer entrega de la rehabilitación del Hospital General de Izúcar de Matamoros en Puebla, que resultó afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto informó que de las 170 mil viviendas con daños en nueve entidades 26 mil ya se han reconstruido.

Señaló que en el caso de las tarjetas bancarias para la reconstrucción ya se han entregado el 95% de estas.

"El otro (5%) ha sido, porque en muchos casos o hubo errores en la captura o las familias ya no están que resultaron afectadas, recibieron el nombre del dueño de la vivienda y no necesariamente de quien vivía en la vivienda y en muchos casos hemos encontrado que el dueño de esa vivienda y en muchos casos hemos encontrado que el dueño de esa vivienda, no está o ya no radica en el lugar”.

Frente a personal médico, Peña Nieto reconoció que la reconstrucción ha ido un poco lenta debido al reto que ha significado el trasladar a todos los municipios afectados la ayuda y los equipos, además el personal estatal y federal. “Pese a ello, ha sido más eficiente si se toman en cuenta experiencias internacionales”.

"Cuando hubo un sismo, no de esta magnitud, pero sí un sismo importante allá en Chile, les llevó seis años la labor de reconstrucción, seis años. Hoy podemos afirmar que, a cinco meses de distancia, de las 170 mil viviendas afectadas, 26 mil prácticamente se han reconstruido ya. Y nos falta todavía mucho por hacer, tramos por andar, a partir de lo que ya he descrito aquí en lo que se ha significado a este reto y esta realidad que hemos tenido que vivir”, subrayó.

Posteriormente, Peña Nieto realizó un recorrido por el municipio para constatar los trabajos de reconstrucción de viviendas y escuelas. En ese lugar hará entrega de tres viviendas terminadas.