Frank en su tinta

EL COORDINADOR de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, llamó al gobierno federal y a todos los integrantes del gabinete a hacer mejor su trabajo para difundir los grandes logros de la administración de Enrique Peña Nieto, como parte de la estrategia para impulsar la candidatura de José Antonio Meade. Frente al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, y otros integrantes del comité, Gamboa Patrón resaltó que son tiempos complejos y debe dar coraje no poder comunicar los avances y beneficios que se han logrado para millones de mexicanos en este sexenio. Sin embargo, el mismo día que Gamboa Patrón hizo el llamado el bolillo se vendió en 5 pesos en varias ciudades del país, cuando normalmente cuesta entre 2.50 y 3 pesos. Como dicen en redes sociales: “Así no se pinches puede”…….. OTRA sosería que no debe hacer un presidente municipal: “En medio de la grave crisis financiera del ayuntamiento de Acapulco y de los problemas de violencia, el alcalde Evodio Velázquez Aguirre se organiza su propia fiesta de cumpleaños con todo el aparato del gobierno. Desde el miércoles 31 de enero comenzó a circular en redes sociales una fotografía de una cartulina pegada en una pared, donde se invita a toda la ciudadanía al festejo del cumpleaños del presidente Evodio Velázquez. Agrega que se llevará a cabo el 2 de febrero y que la cita es a las 3:30 de la tarde en la Unidad Deportiva Jorge Campos de Renacimiento. También indica que habrá baile, comida, bebida y muchas sorpresas, además acarreo de asistentes, que contarán a su disposición de camiones gratuitos. Por otro lado circuló otra invitación de los amigos y amigas de Evodio Velázquez, donde se indica que le organizan una gran fiesta en la misma fecha, en el mismo lugar, a las 4 de la tarde. Pero también el gobierno municipal publicó en su página de Facebook otra invitación para la misma fecha, mismo lugar y misma hora, pero a una mega tamaliza, supuestamente con motivo de la festividad religiosa del Día de La Candelaria”. No se pueden hacer cosas buenas que parezcan malas y viceversa…….. A PROPÓSITO de Acapulco, el diputado federal, Ricardo Taja Ramírez, será el candidato del PRI a la presidencia municipal, luego de que este jueves declinó la aspirante (también diputada federal) Julieta Fernández Márquez. La también esposa de Manuel Añorve Baños dijo que es institucional y que por ello respaldará la aspiración su similar Ricardo Taja. En el PRD son siete precandidatos, más Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano y que el proponga el PAN para sacar al candidato de la alianza Por Guerrero al Frente…….. EL MÉDICO Erik Ulises Ramírez Crespo regresará a la presidencia municipal de Cocula y terminará el cargo hasta el 30 de septiembre próximo, luego de que este jueves decidió no participar en el proceso interno del PRD para buscar la reelección. En un mensaje por Whats App al Tintero, Ulises Ramírez señala: “Hola, te doy la exclusiva, agradezco de corazón que en tu Tintero en días anteriores me tomaste en cuenta como ya candidato del PRD y le doy gracias a muchas gente que me brindó su respaldo. Así es amigo Frank, los sondeos me colocan muy por encima de quién sea y la gente está entusiasmada para que sea de nuevo presidente, pero he tomado la decisión sana de que antes de que el PRD resuelva, yo me retiro de la contienda. He valorado todo y creo que todavía me faltan compromisos por cumplir. Además, en esta ocasión quiero gozar a mis hijos, mi familia, mi vida personal y laboral. Sé perfectamente que si participo, gano, pero no es mi prioridad eso. Ojalá y mi Dios deje de mi sucesor a alguien que ame a Cocula y haga las cosas mejor que yo. En próximos días regresaré a la presidencia. Agradezco de corazón el apoyo y respaldo de mi pueblo, que Dios los bendiga y, como te dije, demostrare quién es el maestro. Saludos hermano”……. SIMPLE saludo: Al joven igualteco, Herón Delgado Salgado…… PUNTO.