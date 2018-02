Averígüelo Vargas

El gobernador Héctor Astudillo Flores comentó que sus actividades en los días recientes se han ubicado en la ruta de la salud, que inició en el hospital general de Acapulco, ubicado en El Quemado, donde estuvo también, el presidente Enrique Peña Nieto; después acudió al informe del delegado del delegado del IMSS, Reyes Betancourt Linares, y este jueves acompañó al delegado del ISSSTE Mario Moreno Arcos, a la entrega de equipos de alta especialidad a los hospitales y clínicas de esa institución, que representan una inversión de más de 60 millones de pesos.

El delegado MMA insistió en la necesidad de construir en Acapulco un hospital de tercer nivel, porque se debe atender a 600 mil personas derechohabientes y no se cuenta con las instalaciones necesarias, por lo cual los pacientes tienen que ser enviados a los hospitales de la Ciudad de México.

Ya se cuenta con un predio suficientemente amplio, dijo Mario Moreno, donado por el gobernador Astudillo, en la zona de La Poza, que cumple con los requerimientos necesarios para construir ese hospital que Guerrero necesita.

Dijo confiar que aunque él no esté en ese opuesto, se le dé seguimiento a esa demanda, porque se trata de instalaciones muy necesarias para mejorar la atención que se brinda en el estado.

RENUNCIA MARIO MORENO A LA DELEGACIÓN DEL ISSSTE Y DICE QUE NO BUSCA CARGO ALGUNO. — Después del evento de entrega del equipo médico de alta especialidad, el delegado del ISSSTE, Mario Moreno Arcos anunció que en unos días más renunciará a esa delegación, donde estima que ya cumplió su ciclo y consideró que “a la mejor pudo quedar en un cargo”, aunque no dijo dónde, pero podría ser en el estado o fuera de Guerrero.

Puntualizó que no le interesa la diputación federal del Distrito 07, que representa a los municipios de la región Centro, porque ya ocupó esa representación en dos ocasiones anteriormente, además de que le corresponde ahora al Verde Ecologista, y él no se cambiaría de partido para tenerla, ni tampoco piensa en la alcaldía de Chilpancingo, que también ocupó en dos anteriores ocasiones, además de que advirtió que la capital está hecha un caos.

Sobre la candidatura a la senaduría dijo que no la alcanzó, pero que esas cosas ocurren en la política, por lo que ahora se dedicará a descansar mientras decide que camino habrá de seguir.

Comentamos que es lamentable que el PRI no haya sabido aprovechar la buena presencia y amplia aceptación que tiene Mario Moreno en el estado, quien ha sido el ganador de todas las elecciones en las que participó y tiene equipo y condiciones para ser un factor importante en los resultados que el PRI obtenga en la peleada elección que se avecina.

EL ALCALDE TEJEDA VARGAS ADVIERTE QUE “EL MUNICIPIO VIVE UN COLAPSO FINANCIERO”. —Las finanzas del gobierno municipal de Chilpancingo se encuentra en una situación grave, porque no hay recursos ni para pagar la electricidad, que está cortada en Mochitlán, donde se bombea el agua que llega a la capital, sostuvo ayer el alcalde Jesús Tejeda Vargas.

La expresión que usó el alcalde fue “estamos en un colapso financiero”, lo que genera una situación muy grave, porque dificulta pagar la nómina y los servicios que son indispensables en la ciudad.

Por esa situación que en estos momentos hace crisis, dijo el primer edil, se presentaron o están por presentarse las demandas correspondientes para que se investigue y se tomen las medidas pertinentes del alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva.

Hizo ver Tejeda que las acciones legales que se tomen en ese sentido, no tienen nada que ver con una cuestión personal o por presuntas diferencias personales con su antecesor, que no existen, aseguró, sino que están marcadas por la ley y si no procede a hacerlo se podrían fijar cargos en su contra por descuido o por presunto encubrimiento.

Todo lo que se haga sobre la irregular situación financiera que existe en el municipio, señaló JTV, se sujetarán estrictamente a la ley.

BETY VÉLEZ SE REGISTRA EL FIN DE SEMANA PARA IR POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILPANCINGO. — La contienda electoral en el estado está en marcha y en esos momentos se ubica en el registro de los aspirantes a las candidaturas y en el caso del PRI, les corresponde a los que buscan contender por una presidencia municipal.

En ese caso está Bety Vélez, quien busca alcanzar la presidencia municipal de Chilpancingo, a pesar de que se encuentra en muy malas condiciones, como lo señaló el alcalde Tejeda Vargas.

La diputada federal y dirigente del sindicato de la Secretaría de Salud, dice estar plenamente consciente de lo problemas que se enfrentan, pero asegura que hay que poner orden en esa administración para superar las dificultades que ahora se viven.

Bety Vélez es una persona que muestra el carácter y la determinación necesarios para enfrentar y buscarle solución a los problemas y conflictos que se viven en la comuna capitalina.

Señala la aspirante a gobernar Chilpancingo, que se registrará este domingo en su partido para buscar la postulación, aunque casi es la aspirante única dentro de su instituto político, por lo cual es un hecho que habrá de figurar como la candidata priista a ocupar esa posición, con la ayuda de los principales priistas capitalinos, entre ellos los hermanos Mario y Ricardo Moreno Arcos, que tienen un amplio capital político en todo el territorio local.

Ella prepara ya a su equipo que le permita hacer la mejor campaña electoral que inicia hasta abril, pues la actual es la precampaña que hacen todos los partidos y aspirantes, para definir las postulaciones a los diferentes cargos que estarán en la competencia que deberá concluir el día de la elección, el primer domingo de julio de este año.

La actual diputada federal reúne todas las condiciones para realizar una destacada campaña electoral y ganar la presidencia municipal de Chilpancingo, donde deberá enfrentar la difícil situación que padece, pero ella ha mostrado en su carrera que tiene el carácter, la fortaleza y las condiciones necesarias para hacer el gobierno que se necesita, a fin de que la capital del estado regrese a sus buenos tiempos.

